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ProEnergy, soutenue par ECP, viserait une valorisation pouvant atteindre 50 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 19/09/2026 à 01:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ProEnergy, soutenue par Energy Capital Partners, vise une valorisation pouvant atteindre 50 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails supplémentaires:

* L'introduction en bourse pourrait valoriser ProEnergy, qui fabrique des équipements de production d'électricité, entre 40 et 50 milliards de dollars, en fonction du marché, précise le rapport, ajoutant qu'ECP pourrait également envisager de céder ProEnergy.

* ECP a acquis une participation majoritaire dans ProEnergy en septembre 2024.

* La société, dont le siège social est situé dans le Missouri, travaille avec Morgan Stanley et JPMorgan Chase sur le processus d’introduction en bourse, précise le rapport.

* ECP n’a pas souhaité faire de commentaires, tandis que ProEnergy, Morgan Stanley et JPMorgan n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures d’ouverture habituelles.

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