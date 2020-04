PRODWAYS : Prodways Group se mobilise pour participer à l'effort dans la lutte contre le COVID-19

Paris, le 14 avril 2020, 8h00

L'impression 3D permet de fabriquer des pièces très rapidement et offre l'agilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution des besoins de production. Ainsi Prodways Group s'est mobilisé pour participer à l'effort dans la lutte contre le COVID-19 et répondre aux besoins de matériel inédits dans cette crise sanitaire sans précédent.

Pour pallier les besoins les plus urgents, Prodways Group a décidé d'agir dans un premier temps, en mettant à disposition son parc d'imprimantes 3D professionnelles, en associant son réseau de clients, pour fabriquer des supports de visières de protection pour le visage. A ce jour, une dizaine de clients de plusieurs pays en Europe et en Amérique du nord ont participé, nous pouvons citer Crown Ceram ou le Laboratoire La Perle en France, Plus Dental en Allemagne, NM3D Ibérica et Nort3D en Espagne et au Portugal, Namitech en Italie, Dental Crafter aux Etats-Unis ou le Laboratoire Dentaire Summum au Canada. Ils ont fabriqué sur leurs machines Prodways plus de 5 000 visières destinées au personnel médical au cours des 3 dernières semaines, pour certains, faisant fonctionner les machines de nuit pour être en mesure d'apporter de l'aide en plus de leur production habituelle. En plus du partage des bonnes pratiques et de la contribution d'équipes, Prodways a mis à disposition de ses clients les fichiers 3D nécessaires (STL), le nesting, c'est-à-dire le placement optimisé des pièces afin d'optimiser la production, et le mode opératoire d'assemblage.

« Notre priorité a été d'agir rapidement avec le plus d'impact possible en apportant notre support à la mise à disposition de visières de protection pour le corps médical, tout en assurant la sécurité de nos collaborateurs. », explique Olivier Strebelle, Directeur Général de Prodways Group. « Au cœur de notre contribution, nous prenons particulièrement au sérieux les enjeux de sécurité, de fiabilité et de certification indispensables pour que les solutions produites soient exploitables par le personnel soignant sans les mettre en danger. »

Prodways Group projette maintenant d'étendre son aide en allant plus loin. Plusieurs discussions avec les acteurs de dispositifs médicaux sont en cours pour fournir des services et solutions industrielles de conception et fabrication de pièces en situation d'urgence dans le cadre du Covid-19. Ces projets sont en phase de certification. Prodways Group travaille actuellement avec ses partenaires et évalue plusieurs solutions de plus grande envergure, ainsi que tous les projets qui lui sont soumis afin de démultiplier la production et de mettre à disposition le potentiel de Prodways Group et de son réseau au service de la lutte contre le COVID-19.

A propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 71,3 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter !

@Prodways

CONTACTS

CONTACTS INVESTISSEURS

Elodie Robbe-Mouillot

Relations analystes

Tél : +33 (0)1 44 77 94 77/investors@groupe-gorge.com

Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 53 67 36 94/apetureaux@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73/mclairet@actus.fr

AVERTISSEMENTS

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.