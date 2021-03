PRODWAYS : Prodways Group : Conférence téléphonique des résultats annuels 2020

Prodways Group publiera ses résultats annuels 2020 le mardi 16 mars 2021 (après bourse).

Mercredi 17 mars 2021, Raphaël Gorgé, Président-Directeur Général, Olivier Strebelle, Directeur Général, et Laurent Cardin, Directeur Financier, commenteront les résultats annuels de Prodways Group à la communauté financière et répondront aux questions des analystes, lors d'une conférence téléphonique en anglais à partir de 8h30 (heure de Paris).



Pour participer à cette conférence téléphonique, vous devrez composer l'un des numéros suivants environ dix minutes avant le début de la conférence :

o France : +33 (0) 1 72 72 74 03

o Royaume-Uni : +44 (0) 2 07 19 43 759

o Allemagne : +49 (0) 6 92 22 22 54 29

Le code d'accès de cette conférence : 12014036#



L'information sur les résultats annuels 2020 comprend le communiqué de presse et la présentation qui seront disponibles sur le site internet de Prodways Group : www.prodways-group.com. Une rediffusion sera disponible dès que possible sur le site investisseur de Prodways Group, rubrique « Information financière ».





Merci de confirmer votre participation :

o en cliquant sur les liens de réponses

o en répondant par mail à jmons@actus.fr

o par téléphone au 01 53 67 36 95