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PRODWAYS : Informations post offre publique de rachat d'actions suivie de leur annulation : Nombre total d'actions et de droits de vote et répartition du capital et des droits de vote
information fournie par Actusnews 06/08/2026 à 19:00
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Suite à l'offre publique de rachat initiée par PRODWAYS GROUP sur 18 181 818 de ses propres actions, suivie de leur annulation décidée ce jour, la Société publie ci-après le nouveau nombre total d'actions et de droits de vote à cette date :

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables*
06/08/2026 33 568 706 34 545 614 33 373 510

*Le nombre de droits de vote exerçables est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droits de vote. Les 1 172 104 actions autodétenues par Prodways Group au 6 août 2026 ne sont ainsi pas pris en compte.

Par ailleurs, PRODWAYS GROUP a demandé ce jour la reprise de l'exécution du contrat de liquidité de la société qui avait été suspendu dans le cadre de l'offre publique de rachat.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS).

Prodways Group est cotée sur Euronext GROWTH à Paris (FR0012613610 - ALPWG).

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

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Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com

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Relations actionnaires
Tél : +33 (0)1 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Manon Clairet
Relations presse financière
Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mWqaYp2clZiYmJ9plshpaWlsaZdkm2mZmWrJyZSdaJubmJ+VmmyTbpqaZnJqnGps
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99756-prodways_ddv_au_06_08_2026.pdf

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