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PRODWAYS : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions de la société
information fournie par Actusnews 09/04/2026 à 09:50

Le 9 avril 2026

La société Prodways Group publie ci-après le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant son capital à la date de publication de l'avis préalable de réunion au BALO relatif à son AG du 24 avril 2026.


Date
Nombre d'actions composant le capital
Nombre de droits de vote théoriques
Nombre de droits de vote exerçables*

20/03/2026
51.750.524
53.217.027
52.053.966

*Le nombre de droits de vote exerçables est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droits de vote. Les 1.163.061 titres détenus en autocontrôle le 20 mars 2026 par Prodways Group ne sont ainsi pas pris en compte.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS).

Coté sur Euronext GROWTH à Paris (FR0012613610 - ALPWG), le Groupe a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

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@Prodways

Prodways Group


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Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97508-pwg-nb-d_actions-composant-le-capital-social-au-20-03-2026.pdf

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