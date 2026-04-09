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Bourse de Paris: l'euphorie laisse place à la prudence autour du cessez-le-feu en Iran
information fournie par AFP 09/04/2026 à 10:57

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris s'affiche en baisse jeudi, après sa flambée de la veille, les doutes quant à la solidité du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et Iran grandissant, sur fond de hausse des prix du pétrole.

Vers 10H20 heure de Paris, le CAC 40 perdait 0,69%, soit 56,99 points, pour s'établir à 8.206,88 points. La veille, l'indice vedette de la Bourse de Paris s'était envolé de 4,49%, à l'unisson des autres principales places européennes.

"Les actions reculent tandis que les prix du pétrole continuent de progresser de manière tenace, l'euphorie initiale entourant le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran s'étant rapidement dissipée", a commenté Patrick Munnelly, analyste de Tickmill Group.

La trêve fragile entre l'Iran et les Etats-Unis est entrée jeudi dans sa deuxième journée. La communauté internationale craint que les frappes meurtrières d'Israël sur le Liban n'enrayent tout le processus.

Ces frappes font peser un "grave danger sur le cessez-le-feu et les efforts menés en faveur d'une paix durable et générale dans la région", a affirmé dans la nuit de mercredi à jeudi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

"L’annonce par Téhéran de plusieurs violations critiques de l’accord a mis en évidence l’incertitude persistante qui pèse sur les marchés mondiaux", a souligné M. Munnelly.

Le président iranien du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf a jugé "déraisonnables" le cessez-le-feu et des négociations avec les Etats-Unis, affirmant que trois des dix principes énoncés par son pays comme base de la trêve avaient déjà été "violés".

En conséquence, les prix du brut s'inscrivent en hausse jeudi matin et les marchés d'actions "ont partiellement corrigé les mouvements extrêmes déclenchés par l'annonce du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran", a poursuivi l'analyste de Tickmill Group.

Cependant, "le fait que le Brent ne repasse pas au-dessus des 100 dollars le baril peut indiquer que les investisseurs conservent l'espoir d'une avancée dans les prochains jours", a estimé Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

La hausse des prix du pétrole profite à TotalEnergies

TotalEnergies, en forte baisse mercredi, tire son épingle du jeu jeudi avec la petite reprise des cours du brut. Son action gagnait 0,87% à 77,48 euros, vers 10H15 heure de Paris.

A l'inverse, les valeurs industrielles, comme ArcelorMittal (-1,55% à 50,70 euros) ou Saint-Gobain (-1,29% à 75,28 euros), sont plus à la peine, les énergies fossiles restant un gros poste de dépenses pour ce secteur.

Euronext CAC40

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
74,7600 EUR Euronext Paris -1,97%
TOTALENERGIES
77,3350 EUR Euronext Paris +0,68%
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1 commentaire

  • 11:22

    la baisse d'aujourd'hui est insignifiante par rapport à la hausse d'hier... s'il n'y a pas de cessez le feu réel çà va tomber dur..

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