PRODWAYS : Importants succès industriels dans l'activité de vente de matières

Paris, le 16 avril 2020, à 8h00

Prodways Group, spécialiste intégré de l'impression 3D industrielle (machines, matières, logiciels et production de pièces), a contractualisé la vente de résines liquides auprès de deux spécialistes européens du dentaire. Ces premiers succès à l'échelle industrielle confortent Prodways Group dans sa stratégie de développement axée sur des machines et matières plastiques pour les applications de production.

Le premier client, une société en forte croissance du secteur de l'orthodontie, s'est équipé d'un parc de machines Prodways ProMaker LD10 et LD20 pour augmenter sa production jusqu'à près d'un million de gouttières orthodontiques par an. La société accélère en parallèle sa consommation de résine liquide PLASTCure Model spécifiquement développée pour l'impression 3D de modèles dentaires utilisés pour la production de gouttières orthodontiques, ces derniers nécessitant un niveau de précision élevé.

Le second client est un acteur global de l'industrie dentaire qui renouvelle et accroit sa consommation de matières Prodways.

Ces deux clients industriels récents devraient consommer à eux deux plusieurs dizaines de tonnes de matières une fois leurs productions stabilisées, démontrant l'utilisation grandissante de l'impression 3D dans ce secteur.

L'activité de vente de matières est une des activités les plus rentables du groupe. Elle est portée par la croissance du parc installé d'imprimantes mais aussi par la demande de clients à la recherche de l'expertise des matières médicales de Prodways.

A propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 71,3 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

