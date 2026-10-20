Prodways confirme ses ambitions annuelles malgré un troisième trimestre contrasté

Prodways Group a réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 millions d'euros au troisième trimestre 2026, en légère progression de 1% sur un an à périmètre comparable. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les revenus s'établissent à 22,7 millions d'euros, également en hausse de 1%. Cette stabilité masque toutefois des évolutions contrastées entre les activités du spécialiste de l'impression 3D, la forte croissance des ventes d'imprimantes compensant le repli de la division Products.

La division Systems, désormais limitée à l'activité Printers après le reclassement de l'activité Matières en activité non poursuivie, a vu son chiffre d'affaires bondir de 130% au troisième trimestre, à 1,2 million d'euros. Cette dynamique repose notamment sur le succès des imprimantes MovingLight destinées aux applications céramiques. Le groupe a par ailleurs décroché une commande d'une dizaine de machines auprès d'un industriel américain de l'aéronautique, dont les livraisons sont prévues en 2027.

A l'inverse, la division Products a enregistré un recul de 9% de ses revenus trimestriels, à 6 millions d'euros, pénalisée par le ralentissement des activités Digital Manufacturing et Audiologie. La première a souffert d'une baisse des petites commandes en France, tandis que la seconde a été affectée par des difficultés ponctuelles de production liées notamment au regroupement des équipes sur un site unique.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Prodways confirme viser un chiffre d'affaires stable ou en légère hausse sur le périmètre de ses activités poursuivies, ainsi qu'une amélioration de son taux de marge d'EBITDA courant. Le groupe poursuit parallèlement son projet de cession de l'activité Matières, portée par DeltaMed, et espère annoncer de nouvelles avancées dans les prochaines semaines.