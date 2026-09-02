PRODWAYS : Commande importante d'une dizaine d'imprimantes MovingLight céramique aux Etats-Unis

2 septembre 2026 à 18h

Prodways Group annonce avoir signé une commande d'une dizaine d'imprimantes 3D céramiques MovingLight® auprès d'un acteur industriel du secteur aéronautique aux États-Unis. Cette commande, d'un montant de quelques millions d'euros, constitue l'une des plus importantes commandes unitaires enregistrées par le groupe sur les dernière années. Les livraisons auront lieu tout au long de l'année 2027.

Le client, déjà équipé d'imprimantes céramiques Prodways, portera ainsi son parc installé à plus de 15 imprimantes. Ce nouveau déploiement accompagnera sa montée en capacité industrielle pour la fabrication de composants destinés à des applications aéronautiques. Les imprimantes céramiques de Prodways sont utilisées pour produire des éléments intégrés au processus de fabrication de pièces de série, dans un environnement de production exigeant nécessitant performance, répétabilité et qualité constante.

La commande annoncée aujourd'hui porte uniquement sur les imprimantes. La fourniture des services annexes fera l'objet de commandes complémentaires.

Cette annonce confirme la pertinence de la technologie MovingLight® de Prodways pour les applications céramiques industrielles les plus avancées. Après plusieurs années de développement conjoint avec des acteurs de premier plan de l'industrie aéronautique, Prodways observe une montée en puissance progressive des usages de ses solutions céramiques, avec le passage de certaines applications des phases de qualification et de développement vers des productions de série.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen. Le Groupe est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS).

Prodways Group est coté sur Euronext GROWTH à Paris (FR0012613610 - ALPWG).

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