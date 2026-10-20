PRODWAYS : Chiffre d'affaires stable au 3ème trimestre 2026

20 octobre 2026 à 18h

Prodways Group a enregistré un chiffre d'affaires de 7,2 M€ au 3 ème trimestre 2026, stable par rapport au 3ème trimestre 2025 retraité (+1%). Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 22,7 M€, également stable (+1%) sur une base comparable [1] .

Comme présenté lors de la publication des résultats semestriels, le périmètre du Groupe a évolué avec le classement de l'activité Matières, portée par la filiale DeltaMed, en activité non poursuivie conformément à la norme IFRS 5. Les activités Software et Matières sont ainsi exclues du chiffre d'affaires présenté, y compris dans les données historiques comparatives. La division Systems est désormais constituée de l'activité Printers.

Sur ce nouveau périmètre, la stabilité de l'activité du Groupe au 3 ème trimestre résulte de la forte progression de l'activité Printers, compensée par un recul de la division Products.

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026

(en millions d'euros) T3 2026 T3 2025 retraité 1 Var.

(M€) Var.

(%) 9 mois 2026 9 mois 2025 retraité 1 Var.

(M€) Var.

(%) Systems 1,2 0,5 +0,7 +130% 3,0 2,0 +1,0 +48% Products 6,0 6,6 -0,6 -9% 19,8 20,5 -0,7 -3% Chiffre d'affaires consolidé 7,2 7,1 +0,1 +1% 22,7 22,4 +0,3 +1%

Division Systems : 1,2 M€ au 3 ème trimestre 2026

La division Systems, désormais constituée uniquement de l'activité Printers, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 M€ au 3 ème trimestre 2026, contre 0,5 M€ au 3 ème trimestre 2025, soit une progression de +130%. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint 3,0 M€, en hausse de +48%.

Cette progression s'inscrit dans la dynamique observée au 1 er semestre, portée principalement par les imprimantes MovingLight dédiées aux applications céramiques. Plusieurs applications développées avec des acteurs industriels passent progressivement des phases de qualification et de développement à la production en série. Le Groupe a notamment signé une commande d'une dizaine d'imprimantes MovingLight auprès d'un acteur industriel du secteur aéronautique aux États-Unis, dont les livraisons interviendront au cours de l'année 2027.

Division Products : 6 M€ au 3 ème trimestre 2026

La division Products a réalisé un chiffre d'affaires de 6,0 M€ au 3 ème trimestre 2026, en retrait de 9% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette évolution reflète un recul d'ampleur comparable des activités Digital Manufacturing et Audiologie au cours du trimestre.

Dans le Digital Manufacturing, l'activité en Allemagne se stabilise après plusieurs trimestres de baisse. En France, le volume de pièces produites est en retrait par rapport au 3 ème trimestre 2025, sous l'effet d'un flux de petites commandes plus faible pendant l'été. Dans le même temps, deux commandes importantes ont été enregistrées, dont la contribution au chiffre d'affaires s'étalera sur plusieurs périodes compte tenu de cycles de production plus longs.

Dans l'Audiologie, l'activité a été affectée par des difficultés ponctuelles de production en août et septembre, dans un contexte notamment marqué par le regroupement des équipes sur un site unique.

Perspectives

Sur le périmètre des activités poursuivies, Prodways Group confirme son objectif de maintenir un chiffre d'affaires stable ou en légère progression en 2026 et d'améliorer le taux de marge d'EBITDA courant.

En parallèle, Prodways Group poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de cession d'activités de la division Systems. Le processus de cession de l'activité Matières, portée par la société DeltaMed, continue d'avancer. Le Groupe espère pouvoir communiquer sur de nouvelles avancées dans les prochaines semaines et tiendra le marché informé de l'évolution de ce processus.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est un spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle. Le Groupe conçoit et commercialise des systèmes d'impression 3D industrielle à forte valeur ajoutée technologique, notamment pour des applications exigeantes dans le domaine de la céramique. Prodways Group fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal, et développe une activité spécialisée dans le domaine de l'audiologie.

Prodways Group est cotée sur Euronext GROWTH à Paris (FR0012613610 - ALPWG).

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

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[1] En application de la norme IFRS 5, le chiffre d'affaires de la société a été retraité des activités Software et Matières, y compris dans l'historique.