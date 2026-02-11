PRODWAYS : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2025 : 15 M EUR à périmètre comparable

11 février 2026 à 18h

Prodways Group a enregistré un chiffre d'affaires de 15 M€ à périmètre comparable au 4 ème trimestre 2025, en légère diminution par rapport à la même période en 2024. Les tendances identifiées lors des trimestres précédents se sont confirmées dans l'ensemble des métiers du groupe, amenant le chiffre d'affaires annuel à 54,5 M€, contre 59 M€ publié l'an passé.

En ce début d'année 2026, la société signale l'avancement du processus de cession de son activité de distribution de Software, conformément à la stratégie présentée l'année précédente. En conséquence, Prodways Group a reclassé cette activité en tant qu'activité non poursuivie, conformément à la norme IFRS 5. Avec l'application de cette norme, le chiffre d'affaires IFRS 2025 s'établit à 41 M€.

Pour une bonne compréhension des revenus passés et futurs du groupe, la société présente deux tableaux de revenus ci-dessous, l'un avec l'application de la norme IFRS 5 (l'activité Software est donc retraitée, y compris dans l'historique) et l'autre incluant les revenus de cette activité, permettant d'évaluer la performance 2025.

Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre et de l'année 2025 par division – incluant les revenus Software

Les revenus par trimestre 2024 publiés l'an passé contenaient une erreur de comptabilisation dans la répartition des revenus entre le T3 2024 et le T4 2024. Le chiffre d'affaires du T3 2024 était de 12,7 M€ (contre 14,7 M€ publié). Le chiffre d'affaires du T4 2024 était de 14,9 M€ (contre 12,9 M€ publié). Le tableau ci-dessous présente une comparaison avec les chiffres corrigés. Un tableau récapitulatif des revenus 2024 corrigés par trimestre est disponible à la fin du communiqué

(en millions d'euros) T4 2025 T4 2024

corrigé Variation

(%) FY 2025 FY 2024 Variation

(%) Variation

org. (%) 1 Systems 8,2 7,9 +4% 27,6 28,2 -2% 0% Products 6,4 7,0 -8% 26,9 30,5 -12% -11% Structure & éliminations intra-groupe 0,0 0,0 n.a -0,1 -0,1 n.a n.a Chiffre d'affaires consolidé 14,6 14,9 -2% 54,5 58,7 -7% -6%

1 La différence entre la variation à périmètre courant et la variation organique correspond au changement de périmètre intervenu au 1 er trimestre 2024 (cessions de Solidscape et de Cristal)

Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre et de l'année 2025 par division – IFRS (excluant les revenus Software)

(en millions d'euros) T4 2025 T4 2024

corrigé Variation

(%) FY 2025 FY 2024 Variation

(%) Variation

org. (%) 1 Systems 3,2 3,1 +3% 14,1 14,6 -4% 0% Products 6,4 7,0 -8% 26,9 30,5 -12% -11% Structure & éliminations intra-groupe 0,0 0,0 n.a -0,1 -0,1 n.a n.a Chiffre d'affaires consolidé 9,6 10,1 -5% 40,9 45,1 -9% -8%

Division Systems : 8,2 M€ au 4 ème trimestre (y compris l'activité Software)

La division Systems a enregistré un chiffre d'affaires de 8,2 M€, soit une croissance de +4% par rapport au 4 ème trimestre 2024.

En fin d'année 2025, de nouvelles commandes d'imprimantes MovingLight céramique ont été livrées pour des entreprises du secteur aéronautique : l'une concerne un client déjà équipé qui agrandit son parc installé, les autres concernent de nouveaux clients. Bien que l'augmentation des revenus en 2025 soit encourageante, elle ne permet pas encore de dégager une trésorerie significative. Pour l'instant, le potentiel de ventes supplémentaires d'imprimantes céramiques est important et diversifié avec certains clients qui envisagent de passer de la R&D à la production, mais il reste incertain quant à sa concrétisation en commandes.

Les ventes de matières ont diminué au 4 ème trimestre 2025 en raison d'une réduction de la consommation chez les clients du secteur dentaire. L'absence de nouvelles ventes d'imprimantes dédiées à cette application et une concurrence internationale accrue exercent une pression sur cette activité.

L'activité Software s'est renforcée au 4 ème trimestre 2025, ce qui a permis de stabiliser les revenus annuels malgré la transition vers un modèle SaaS. Cette performance met en valeur le travail accompli par les équipes techniques et commerciales pour gagner des parts de marché en France.

Division Products : 6,4 M€ au 4 ème trimestre

Au 4 ème trimestre 2025, la division Products a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 M€, soit une diminution de 0,6 M€ par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette évolution s'inscrit dans la continuité des tendances observées au cours des trimestres antérieurs, principalement en raison de facteurs identifiés précédemment.

L'activité Digital Manufacturing demeure fortement impactée par le recul des ventes sur le marché allemand (-0,5 M€). En revanche, la France a enregistré une amélioration des revenus au 4 ème trimestre, portée par la réalisation de quelques projets de petites séries.

Les revenus liés à l'audiologie affichent également une légère baisse comparativement au 4 ème trimestre 2024. La réorganisation des équipes commerciales commence à produire des résultats positifs, toutefois, certaines problématiques internes de production continuent de freiner l'activité sur cet exercice.

Etat d'avancement du processus de vente de l'activité Software

En 2025, Prodways Group s'était donné comme objectif stratégique d'avancer sur la cession des activités de la division Systems. Une première étape pourrait être franchie en première partie d'année 2026 avec la cession de l'activité de distribution de Software. Cette démarche a progressé depuis quelques semaines, attirant l'intérêt de plusieurs acheteurs potentiels. Prodways Group communiquera, le cas échéant, sur l'avancement de cette opération dès que de nouvelles étapes seront franchies.

Objectifs 2026

En 2025, le groupe a mis l'accent sur l'amélioration de la rentabilité de chaque activité plutôt que sur la croissance du chiffre d'affaires. Pour 2026, Prodways Group conserve cette priorité et vise donc de maintenir un chiffre d'affaires stable ou en légère augmentation. Cet objectif est valable dans le périmètre actuel ainsi que dans un périmètre hors activité Software. Les objectifs relatifs à la rentabilité seront communiqués lors de la présentation des résultats annuels.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS).

Coté sur Euronext GROWTH à Paris (FR0012613610 - ALPWG), le Groupe a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

Annexes

Chiffre d'affaires 2024 par trimestre corrigé – incluant l'activité Software (en millions d'euros) T1 T2 T3 T4 FY 2024 2024 2024 2024 2024 Systems 7,6 7,1 5,6 7,9 28,2 Products 8,4 7,9 7,2 7,0 30,5 Structure & éliminations intra-groupe 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 Chiffre d'affaires consolidé 16,0 15,0 12,7 14,9 58,7