PRODWAYS : Assemblée générale Annuelle Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) et Conseil d'Administration du 17 juin 2026

L'Assemblée Générale Mixte de PRODWAYS GROUP s'est tenue ce jour à Paris. Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil, et notamment :

L'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;

La nomination de RSM France en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;

Le renouvellement de l'autorisation en matière de programme de rachat d'actions ;

La réduction de capital non motivée par des pertes d'un montant nominal maximum de 9.090.909 euros, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l'annulation des actions rachetées, et l'autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de déposer une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital et d'en arrêter le montant définitif.

Le résultat des votes est disponible en fin de communiqué.

Le Conseil d'administration de PRODWAYS GROUP s'est également tenu ce jour. Après avoir constaté l'adoption de la septième résolution à caractère extraordinaire de l'Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2026, le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité de :

Lancer l'Offre publique de rachat d'actions (« OPRA ») sous condition suspensive de la publication de la décision de conformité de l'AMF sur le projet d'Offre ;

Réduire le capital de la société, sous condition suspensive du règlement livraison des titres apportés à l'OPRA, par annulation des titres qui seront rachetées dans le cadre de cette OPRA, soit un nombre d'actions maximum à annuler de 18 181 818 ;

Subdéléguer au Directeur Général tous pouvoirs qui seraient nécessaires afin de prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la réalisation de l'autorisation conférée par la septième résolution de l'Assemblée générale du 17 juin 2026.

Résultat des votes

Les 67 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour l'ensemble des résolutions possédaient 23.461.342 actions représentant 23.890.575 droits de vote.

Pour

Voix

% de voix Contre

Voix

% de voix Abst.

Voix

% de voix Résultat 1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement 23.889.364

99,99% 7

<0,001% 1.204

<0,01% Adoptée 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 23.889.287

99,99% 258

<0,001% 1.030

<0,01% Adoptée 3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 23.889.545

99,99% 0

- 1.030

<0,01% Adoptée 4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Constat de l'absence de convention nouvelle à approuver 20.057.634

83,96% 3.832.745

16,04% 196

<0,01% Adoptée 5. Nomination de RSM FRANCE comme nouveau co-commissaire aux comptes 22.204.130

92,94% 1.686.242

7,06% 203

<0,01% Adoptée 6. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce 22.208.014

92,96% 1.682.365

7,04% 196

<0,01% Adoptée 7. Réduction de capital non motivée par des pertes d'un montant nominal maximum de 9.090.909 euros, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l'annulation des actions rachetées, et autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de déposer une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital puis d'en arrêter le montant définitif 22.193.530

92,90% 1.696.849

7,10% 196

<0,01% Adoptée 8. Pouvoirs pour les formalités 23.890.295

99,99 % 84

<0,001% 196

<0,01% Adoptée

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS).

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