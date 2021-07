Produits de Bourse : comment bien débuter avec les turbos

Les turbos sont des produits compliqués et risqués, réservés aux investisseurs aguerris. (© Shutterstock)

Les turbos permettent de dynamiser un portefeuille. Mais ce sont des instruments financiers très risqués. Voici quelques précautions à prendre.

Ils sont de retour. Portés par la hausse de la volatilité des marchés financiers et le regain d'intérêt des investisseurs particuliers pour les actions, les produits de Bourse ont enregistré un doublement de leur volume d'activité au premier trimestre 2020 par rapport à la même période un an plus tôt.

Depuis, l'engouement pour les produits à effet de levier n'est pas retombé. Selon l'Autorité des marchés financiers (AMF), pas moins de 16.000 investisseurs particuliers ont encore réalisé au moins un achat ou une vente sur ces instruments au premier trimestre 2021. Pourtant, si les warrants et les turbos permettent de dynamiser un portefeuille boursier ou en assurer, dans certains cas, la couverture, ils n'en restent pas moins extrêmement risqués.

«Avec ces produits, vous pouvez perdre la totalité de votre investissement», averti Falko Wesemann, responsable des produits de Bourse chez BNP Paribas, en insistant sur les risques de pertes financières encourus par les investisseurs peu avertis et inexpérimentés.

Malgré tout, les turbos, produits de Bourse les plus échangés en France, ont leurs adeptes. Car ces instruments, simple d'accès, permettent d'amplifier à la hausse ou à la baisse les variations d'un actif sous-jacent, que ce soit un indice boursier, une action, une matière première, une devise ou une obligation. Et il y en a pour tous les goûts. L'AFPDB (Association