Produits d'hygiène: l'activité d'Orapi a reculé au troisième trimestre

(AOF) - Orapi a enregistré sur le troisième trimestre un chiffre d’affaires de 53,8 millions d'euros contre 54,5 millions d'euros au troisième trimestre 2023, soit un repli de 1,3% à périmètre courant, qui intègre l’arrêt des activités de la filiale scandinave en novembre 2023. Cette société qui conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance précise qu’à périmètre comparable, le repli de son activité s’élève à 0,6%. Orapi fait l'objet d'un projet d’offre publique de retrait.

A fin septembre 2024, Orapi a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 170,9 millions d'euros, contre 175,4 millions d'euros il y a un an. Le repli sur un an s'affiche à 2,6% "à périmètre courant".

En France "la croissance organique ne compense pas la tendance déflationniste des prix", même si le repli du troisième trimestre, de 0,6% sur un an, est moins fort qu'au trimestre précédent.

