Production en croissance de plus de 5% à fin septembre pour Spie
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 08:00
Le groupe de services multi-techniques explique avoir bénéficié d'une demande soutenue du marché, tirée par ses deux vecteurs de croissance structurels, à savoir la transition énergétique et la transformation numérique.
'L'intégration des acquisitions réalisées en 2024 se déroule avec succès et Spie continue de renforcer sa présence sur des marchés attractifs grâce à cinq nouvelles opérations', souligne en outre son PDG Gauthier Louette.
Spie confirme viser en 2025 une forte croissance totale portant sa production bien au-dessus de la barre des 10 milliards d'euros, ainsi qu'une poursuite de l'expansion de sa marge d'EBITA, attendue à un niveau d'au moins 7,6%.
Valeurs associées
|45,3000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite
-
Le laboratoire américain Gilead Sciences a signalé jeudi un "fort départ" des ventes du Yeztugo, un nouveau traitement préventif contre le virus du sida (VIH) plus simple à administrer qui était très attendu. Ce traitement, appelé Yeytuo en Europe, ne requiert ... Lire la suite
-
* SCOR SCOR.PA a fait état vendredi d'un résultat net au-dessus des attentes au troisième trimestre, le groupe de réassurance soulignant la performance de toutes ses lignes de métier. * SPIE SPIE.PA a fait état vendredi d'une hausse de 5,4% de sa production sur ... Lire la suite
-
Apple a fait état jeudi de ventes d'iPhone décevantes durant le quatrième trimestre de son exercice décalé (clôturé fin septembre) mais le marché a surtout retenu le haut niveau de rentabilité affiché par le groupe californien. Les ventes d'iPhone ont manqué la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer