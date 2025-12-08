Procter & Gamble tombe à son plus bas niveau depuis plus de deux ans après que les analystes ont revu leur objectif de prix à la baisse

8 décembre - ** Les actions de Procter & Gamble PG.N chutent de 3,2% à 138,82$, tombant à un plus bas de plus de 2 ans et demi après que les analystes aient réduit leurs objectifs de prix, citant des vents contraires à l'amélioration organisationnelle en cours

** PG est en voie d'enregistrer sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis avril de cette année et sa clôture la plus basse depuis mars 2023

** "Bien qu'un cadre et un plan stratégiques solides soient en place pour stimuler la croissance future et les gains de parts de marché, les vents contraires à court terme sont indéniables (, en particulier au deuxième trimestre), et un délai supplémentaire sera nécessaire pour rendre pleinement opérationnels les efforts d'amélioration en cours", a déclaré Steve Powers, analyste de la Deutsche Bank, après avoir rencontré la direction de PG la semaine dernière, y compris Jon Moeller (directeur général qui est sur le point de devenir président exécutif) et Shailesh Jejurikar (COO et directeur général entrant)

** Jejurikar a estimé qu'il faudrait 12 à 18 mois pour amener les capacités de l'organisation au niveau auquel il aspire (un peu plus vite aux États-Unis, suivi par des déploiements/implémentations ultérieurs à l'étranger)", a déclaré Steve Powers

** La Deutsche Bank a réduit le PT de PG à 171 $ contre 176 $, tandis que Barclays a abaissé le sien à 151 $ contre 153 $

** PG est en baisse de ~17,2 % par rapport à l'indice S&P 500 des biens de consommation de base .SPLRCS , qui est en hausse de 1 %