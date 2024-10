Procter & Gamble : publication trimestrielle en demi-teinte

(AOF) - Le groupe de produits de grande consommation Procter & Gamble a dévoilé une performance mitigée. Au premier trimestre, clos fin septembre, le bénéfice net a reculé de 12% à 3,987 milliards de dollars, soit 1,61 dollar par action. Ce dernier tombe à 1,93 dollar hors éléments exceptionnels, dépassant de 3 cents par action le consensus. Les ventes ont reculé de 1% à 21,7 milliards de dollars alors que Wall Street visait 21,91 milliards. La croissance organique a atteint 2%.

S'agissant de ses perspectives annuelles, le groupe vise toujours un bénéfice annuel par action, hors éléments exceptionnels, en progression comprise entre 5% et 7%, soit entre 6,91 dollars et 7,05 dollars. La croissance interne des revenus est anticipée entre 3% et 5%.

