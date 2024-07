Procter & Gamble dépasse les attentes au quatrième trimestre

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le groupe américain Procter & Gamble (P&G) a dépassé les attentes au quatrième trimestre de son exercice décalé, malgré un "environnement économique et géopolitique difficile" en 2024, et prévoit de continuer sa croissance, a-t-il annoncé mardi.

Entre avril et juin, le spécialiste des produits ménagers et d'hygiène, dont les rasoirs Gillette, les couches Pampers ou la lessive Ariel, a engrangé un chiffre d'affaires de 20,53 milliards de dollars, totalement stable sur un an.

La hausse des volumes (+1%) et des prix (+1%) a été compensée par l'effet défavorable des taux de change, a relevé le groupe. Son bénéfice net a reculé de 7% sur un an à 3,14 milliards de dollars du fait de coûts de restructuration supérieurs aux anticipations.

Dilué par action et hors éléments exceptionnels, variable privilégiée par les marchés, le bénéfice net s'établit à 1,40 dollar quand le consensus des analystes de Factset tablait sur 1,37 dollar.

Malgré cela, l'action de P&G reculait de 5,32% dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York.

Sur l'ensemble de l'exercice, Procter & Gamble a dégagé un chiffre d'affaires de 84,04 milliards de dollars (+2% sur un an) et un bénéfice net de 14,88 milliards (+2%). Par action et à données comparables, ce dernier ressort à 6,59 dollars (+12%).

Parmi les événements marquants de cet exercice, P&G a rappelé la charge d'amortissement de 1,3 milliard de dollars liée à la réévaluation d'actifs intangibles de Gillette, enregistrée fin 2023.

A noter également la restructuration de certaines activités - en particulier au Nigeria et en Argentine - qui devrait entraîner une charge de 1 à 1,5 milliard de dollars après impôts et qui va s'étaler jusqu'à la fin de l'exercice 2025.

Au sujet de cet exercice fiscal, lancé début juillet, le groupe prévoit une hausse de 2% à 4% de son chiffre d'affaires en incluant un effet défavorable des changes d'un point de pourcentage. Le bénéfice net par action à données comparables devrait se situer entre 6,91 et 7,05 dollars.

Ces prévisions incluent un impact de 500 millions de dollars après impôts dû aux changes et à la hausse du prix des matières premières.