Procter & Gamble chute avant la publication de ses résultats
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition du BUZZ de mercredi sans changement de texte)

22 janvier - ** Les actions de Procter & Gamble PG.N ont chuté de 0,7% mercredi avant la publication des résultats trimestriels jeudi, les investisseurs se concentrant sur les tendances des dépenses de consommation et la stratégie de prix

** Les analystes s'attendent à ce que le géant des biens de consommation, connu pour ses marques telles que Tide et Crest, publie un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 2% à 22,28 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté devrait être de 1,86 $ contre 1,88 $ il y a un an, selon LSEG

** L'action est en hausse d'environ 2% depuis le début de l'année, surperformant la baisse de 0,4% du S&P 500; les actions restent ~19% en dessous du record du 2 décembre 2024

** PG s'est récemment négocié à 20x les bénéfices à venir, en dessous de sa moyenne sur cinq ans de 23x, selon les données de LSEG ** Au début du mois, la société a commencé à modifier l'emballage de son dentifrice Crest pour enfants afin de répondre aux préoccupations du procureur général du Texas concernant l'utilisation et la commercialisation du fluorure

** Sur 27 analystes couvrant l'action, quinze la considèrent comme 'achat' ou 'achat fort' et douze la considèrent comme 'maintien'

Valeurs associées

PROCTER&GAMBLE
146,020 USD NYSE -0,63%
