Procore Technologies recule après avoir annoncé une émission d'obligations convertibles en vue d'une acquisition

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3 août - ** L'action de Procore Technologies ( PCOR.N ), société spécialisée dans les logiciels de gestion de chantier, a reculé de 0,5% à 54,50 dollars en pré-ouverture lundi, alors que l'entreprise cherche à lever des fonds en vue d'une acquisition ** PCOR, société basée à Carpinteria, en Californie, procède à une émission privée d’obligations convertibles d’un montant de 750 millions de dollars, arrivant à échéance en 2031

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer l’acquisition de DroneDeploy

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour payer le coût des opérations de « capped call » et racheter des actions afin de compenser une dilution potentielle, ainsi que pour d’autres besoins généraux ** PCOR a annoncé mercredi qu’elle allait acquérir la plateforme de robotique et d’intelligence visuelle DroneDeploy pour environ 845 millions de dollars en numéraire, et a indiqué que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre avait progressé de 16% en glissement annuel pour atteindre 375 millions de dollars, grâce à une adoption accrue par les clients, dépassant ainsi les attentes de Wall Street, selon LSEG

** Jusqu’à vendredi, l’action PCOR a bondi de 33% au cours d’une série de six séances consécutives de hausse, portant la capitalisation boursière de la société à environ 8,3 milliards de dollars. Depuis le début de l’année, le titre a reculé d’environ 25%

** La recommandation moyenne de 25 courtiers est "acheter"; le cours cible médian est de 68 dollars