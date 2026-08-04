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Procore Technologies poursuit sa remontée après avoir augmenté le montant de son emprunt convertible destiné au rachat de DroneDeploy
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 16:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** Le titre de Procore Technologies ( PCOR.N ), éditeur de logiciels de gestion de chantier, a progressé de 2,1 % mardi pour atteindre 56,43 dollars, après une levée de fonds supérieure aux prévisions en vue d'une acquisition

** PCOR est en passe d'enregistrer une huitième séance consécutive de hausse, avec un gain cumulé d'environ 37 % ** La société, basée à Carpinteria, en Californie, a annoncé mardi matin le prix de son émission privée de 825 millions de dollars d'obligations convertibles (OC) à 0 %, dont la date d'échéance est fixée au 15 août 2031 ** Le montant de l’émission a été revu à la hausse par rapport aux 750 millions de dollars initialement prévus ; le prix de conversion initial de 82,89 dollars représente une prime de 50 % par rapport au dernier cours de l’action, qui s’établissait à 55,26 dollars lundi ** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer l’acquisition en numéraire, pour un montant de 845 millions de dollars, de DroneDeploy, une plateforme de robotique et d’intelligence visuelle, dont elle a annoncé l’acquisition la semaine dernière

** Elle prévoit également d’utiliser 51,3 millions de dollars du produit de l’émission pour payer le coût des options d’achat plafonnées et 175 millions de dollars pour racheter ses propres actions afin de faciliter les opérations de couverture des investisseurs détenant les obligations convertibles

** Compte tenu de cette hausse, le titre PCOR affiche une baisse d’environ 22 % depuis le début de l’année

** La recommandation moyenne des 25 courtiers couvrant le titre est “acheter”; le cours cible médian s’établit à 68 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/08/2026 à 16:37:00.

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