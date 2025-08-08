Processa Pharmaceuticals Inc devrait afficher une perte de 12 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Processa Pharmaceuticals Inc PCSA.OQ PCSA.O devrait publier ses résultats le 28 octobre (estimés) pour la période se terminant le 30 septembre 2025

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Processa Pharmaceuticals Inc est une perte de 12 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 1 "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et aucune "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes a augmenté d'environ 64,6 % au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Processa Pharmaceuticals Inc est de 2,00 $, soit environ 88,4 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,23 $

