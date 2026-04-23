Private equity : Carré Partners dépasse les 7 millions d'euros investis

(AOF) - A rebours des circuits traditionnels de l’investissement, Carré Partners poursuit son développement sur le segment du private equity accessible aux particuliers depuis sa création en 2025. La plateforme annonce 7 millions d’euros investis en 2026, par 315 investisseurs. Depuis le début de l’année, ces investisseurs ont engagé en moyenne 22 000 EUR chacun et participé à 1,7 opérations sur les 4 proposées.

Ces premiers résultats confirment la pertinence du modèle développé par cette maison française indépendante, fondé sur l'accès à des opérations de private equity late stage dans un cadre sélectif et pédagogique.

La progression de Carré Partners confirme l'intérêt croissant des particuliers pour des classes d'actifs historiquement réservées aux institutionnels. En ouvrant l'accès à des opportunités d'investissement dans certaines des licornes technologiques non cotées les plus valorisées au monde, Carré Partners s'inscrit dans une tendance de fond : la montée en puissance du private equity dans les stratégies patrimoniales individuelles.

Avec un positionnement centré sur le late stage (des entreprises déjà matures qualifiées de licornes, générant plusieurs centaines de millions voire milliards de chiffre d'affaires et soutenues par les plus grands investisseurs internationaux), Carré Partners répond à une attente forte : conjuguer haute performance potentielle à court terme (12-24 mois) et meilleure lisibilité des risques pour des investisseurs particuliers de plus en plus avertis.