Private Corner présente Blue Owl GP Stakes Strategy

(AOF) - Private Corner, société de gestion digitale française dédiée au non coté à destination des spécialistes de la gestion privée, annonce le lancement de Blue Owl GP Stakes Strategy. Il s'agit d'une nouvelle solution d’investissement permettant à ses partenaires distributeurs et à leurs clients patrimoniaux d’accéder à une stratégie exclusive de prises de participation au capital de leaders mondiaux de l’investissement non coté. Une première en France qui combine flux de trésorerie stables, diversification unique et création de valeur à long terme.

Blue Owl GP Stakes Strategy investira principalement dans les stratégies GP Stakes large cap et mid cap de Blue Owl, l'un des acteurs mondiaux de référence de la gestion alternative, reconnu pour être le leader sur le marché du GP Stakes.

En complément, le fonds investira de manière opportuniste dans des véhicules de continuation dédiés aux GP Stakes de Blue Owl.

La stratégie GP Stakes consiste à investir directement au capital des sociétés de gestion d'actifs alternatifs de premier plan, en bénéficiant à la fois : de la solidité des flux récurrents générés par les revenus de gestion, de la croissance structurelle du marché de la gestion alternative et de l'effet de diversification apporté par l'exposition à plusieurs gérants leaders et complémentaires.

Le portefeuille cible 30 à 40 sociétés de gestion (General Partners ou GPs) de renom, actives sur les segments mid et large cap à l'échelle internationale. Ces sociétés de gestion, qui gèrent de manière agrégée plus de 200 fonds, permettent une exposition indirecte à plus de 150 fonds et 2 000 entreprises multisectorielles, couvrant des stratégies variées comme le buyout, la dette privée ou encore les actifs réels.

Les cibles sélectionnées se distinguent par leur rentabilité éprouvée, leurs marges élevées, leur historique solide et leur gouvernance rigoureuse.

Le fonds prend des participations minoritaires (10% à 30%) dans ces GPs, ce qui lui permet de capter une partie de leurs flux de revenus, notamment les frais de gestion, le carried interest, et les revenus liés au bilan (GP commitment).