Private Corner lance son premier FCPR exposé au mid-market européen

(AOF) - Private Corner, société de gestion digitale française dédiée au non coté à destination des spécialistes de la gestion privée, lance son premier FCPR : FCPR European MidMarket Opportunities. Private Corner a présélectionné trois fonds dans lesquels investira ce FCPR. Ces fonds sont gérés par des gestionnaires de renom : Eurazeo, Keensight Capital et PAI Partners. Ce FCPR propose aux investisseurs privés, à travers leur intermédiaire et à partir de 20 000€, un accès privilégié aux opportunités de capital-transmission (LBO) sur le segment du mid-market européen.

Avec un objectif moyen de deux fois les montants investis, le fonds cible des entreprises européennes, matures, rentables et en forte croissance, dans des secteurs structurellement porteurs tels que les technologies, la santé, l'industrie, la consommation et les services.

L'approche fonds de fonds retenue permet un accès à des stratégies habituellement réservées aux investisseurs institutionnels ou aux grandes familles. Elle garantit également un important niveau de diversification, à la fois en termes de fonds, de géographies, de gérants et d'entreprises, rarement accessible en direct.

Dans le cadre de la construction du FCPR, Private Corner a privilégié une exposition au segment mid-market européen, historiquement considéré comme plus résilient sur le marché du private equity. Ce segment combine agilité opérationnelle, potentiel de croissance et valorisations d'entrée généralement plus attractives que celles observées sur les large-caps.

Le fonds se concentre sur des fonds LBO primaires à dimension institutionnelle, sélectionnés pour leur expertise et leur historique de performance. Pour répondre aux attentes diversifiées des investisseurs, Private Corner propose une structuration alliant flexibilité et rigueur.

D'un côté, les investisseurs souhaitant s'aligner sur les standards institutionnels peuvent opter pour un mécanisme d'appels de fonds progressifs, avec des parts accessibles dès 30 000€ pour les "clean shares" ou 40 000€ pour les parts classiques. Ce dispositif permet une allocation échelonnée sur cinq ans, avec cinq appels de 20% prédéfinis dès l'origine.

De l'autre, la part A4, accessible à partir de 20 000€ permet un appel intégral de l'engagement dès la souscription. Cette dualité permet à chaque investisseur d'accéder à la modalité la plus adaptée à sa situation.