Private Corner : closing de sa stratégie Infrastructure à près de 50 millions d'euros

Fondée en 2020, Private Corner a collecté à ce jour plus de 88 millions d'euros sur ce type de stratégies, ce qui représente près de 12% de la collecte globale.

Appuyée par une équipe de spécialistes de l'investissement en Infrastructure, la stratégie exposera à une dizaine de sociétés, principalement basées en Europe et en Amérique du Nord dans des secteurs diversifiés et porteurs : digital, energie & environnement, transport, social.

(AOF) - Private Corner, société de gestion digitale française dédiée aux actifs privés, annonce la clôture de sa stratégie Infrastructure exposée au fonds phare d’Antin Infrastructure Partners, pour un total de près de 50 millions d’euros. Cette dernière permet à la clientèle privée, à travers leurs conseillers financiers et à partir de 100 000 euros, d’accéder à la stratégie value-add en infrastructure éprouvée d’Antin Infrastructure Partners, un des leaders mondiaux français de l’investissement privé.

