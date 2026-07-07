Pristine s'engage à apporter ses titres Pierre & Vacances

Dans un point sur le projet d'acquisition du groupe par Mubadala Capital, Pierre & Vacances-Center Parcs indique que Pristine s'engage à apporter sa participation de 11,5% à cette opération, contribuant ainsi de manière significative à l'une des conditions de sa réalisation.

Le groupe de tourisme et d'immobilier rappelle avoir reçu, en juin, une offre ferme et intégralement financée de Mubadala Capital pour acquérir tous les titres en circulation émis par Pierre & Vacances par voie d'offre publique d'achat volontaire en numéraire, une proposition accueillie favorablement par son conseil d'administration.

Comme indiqué le 22 juin, rien ne garantit que l'opération se concrétisera si, d'ici le 17 juillet prochain, Mubadala Capital ne recueille pas des engagements d'apport à l'offre publique de la part d'actionnaires représentant au moins 80% du capital social en circulation.

Dans ce contexte, Pristine, qui gère, en qualité de fiduciaire pour le compte de l'État et d'anciens établissements prêteurs, un nombre d'actions représentant 11,5% du capital et un nombre de BSA représentant 38,8% des BSA créanciers en circulation, a signé ce jour un engagement d'apport à l'offre publique envisagée portant sur l'ensemble des titres Pierre & Vacances qu'elle gère.

Cet engagement contribue ainsi significativement à l'objectif d'atteinte de la condition de 80%. Pierre & Vacances se dit mobilisée afin de réunir le soutien nécessaire d'actionnaires institutionnels en vue de satisfaire cette condition d'ici le 17 juillet.

Si l'opération se concrétise, le dépôt de l'offre publique envisagée restera soumis à la satisfaction de conditions usuelles, ainsi qu'à l'approbation par les actionnaires de la distribution extraordinaire de primes et à la réception des consentements applicables dans le cadre des accords de financement existants pour réaliser cette distribution.