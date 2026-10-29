Prises de profits sur AB InBev après un trimestre sans grande surprise

(Zonebourse.com) - AB InBev subit jeudi la plus forte baisse de l'indice BEL 20 de la Bourse de Bruxelles après la publication de résultats trimestriels globalement ressortis en ligne avec les attentes, qui favorisent des prises de bénéfices après la progression soutenue du titre ces derniers mois.

Autour de 11h00, l'action abandonne 1,5% sous le seuil de 72 euros, alors que l'indice européen STOXX du secteur des boissons progresse de 0,4%.

Le titre subit des prises de profits après sa forte remontée des derniers mois, qui l'a vu grimper de 31% depuis le 1er janvier à comparer avec une hausse de 6,6% pour l'indice paneuropéen Europe STOXX 600.

Sur les 12 mois écoulés, ses gains atteignent près de 36%.

La marge déçoit, mais le dividende surprend à la hausse

Le leader mondial de la bière a annoncé ce matin que son EBITDA normalisé avait augmenté de 3,9% à 5 957 millions d'USD au troisième trimestre, sur la base de volumes en hausse de 0,4%, le repli de 0,1% des volumes de bières ayant été plus que compensé par la hausse de 4% des volumes de non-bières.

Sa marge s'est néanmoins contractée plus que prévu, de 34 points de base à 36,1% sous l'effet de la hausse des coûts des matières premières et d'un contexte sectoriel difficile en Chine.

Pour 2026, le brasseur dit toujours prévoir une hausse de notre EBITDA conforme à ses perspectives à moyen terme, soit entre 4% et 8%.

Son conseil d'administration a par ailleurs approuvé un acompte sur dividende de 0,40 EUR par action pour l'exercice 2026, par rapport à 0,15 EUR pour l'exercice 2025.

Le consensus était moins optimiste, avec une prévision de coupon qui s'établissait de son côté à 0,30 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.