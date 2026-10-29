 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Prises de profits sur AB InBev après un trimestre sans grande surprise
information fournie par AOF 29/10/2026 à 11:27

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - AB InBev subit jeudi la plus forte baisse de l'indice BEL 20 de la Bourse de Bruxelles après la publication de résultats trimestriels globalement ressortis en ligne avec les attentes, qui favorisent des prises de bénéfices après la progression soutenue du titre ces derniers mois.

Autour de 11h00, l'action abandonne 1,5% sous le seuil de 72 euros, alors que l'indice européen STOXX du secteur des boissons progresse de 0,4%.

Le titre subit des prises de profits après sa forte remontée des derniers mois, qui l'a vu grimper de 31% depuis le 1er janvier à comparer avec une hausse de 6,6% pour l'indice paneuropéen Europe STOXX 600.

Sur les 12 mois écoulés, ses gains atteignent près de 36%.

La marge déçoit, mais le dividende surprend à la hausse

Le leader mondial de la bière a annoncé ce matin que son EBITDA normalisé avait augmenté de 3,9% à 5 957 millions d'USD au troisième trimestre, sur la base de volumes en hausse de 0,4%, le repli de 0,1% des volumes de bières ayant été plus que compensé par la hausse de 4% des volumes de non-bières.

Sa marge s'est néanmoins contractée plus que prévu, de 34 points de base à 36,1% sous l'effet de la hausse des coûts des matières premières et d'un contexte sectoriel difficile en Chine.

Pour 2026, le brasseur dit toujours prévoir une hausse de notre EBITDA conforme à ses perspectives à moyen terme, soit entre 4% et 8%.

Son conseil d'administration a par ailleurs approuvé un acompte sur dividende de 0,40 EUR par action pour l'exercice 2026, par rapport à 0,15 EUR pour l'exercice 2025.

Le consensus était moins optimiste, avec une prévision de coupon qui s'établissait de son côté à 0,30 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

AB INBEV
71,3000 EUR Euronext Bruxelles -2,38%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2026 à 11:27:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 981,95 +1,20%
TOTALENERGIES
85,08 +1,77%
Pétrole Brent
114,35 0,00%
STELLANTIS
4,146 -3,22%
SOCIETE GENERALE
63,23 +2,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank