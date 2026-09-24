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Prises de bénéfices sur AC Immune, malgré l'enthousiasme de Jefferies
information fournie par AOF 24/09/2026 à 16:32
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(Zonebourse.com) - AC Immune s'affiche en net repli à Wall Street (-4,77%, à 2,695 dollars) et est essentiellement victime de prises de bénéfices après un gain de 7,60% au cours des trois dernières séances, notamment après l'annonce, hier, d'avancées dans la maladie de Parkinson.

La société biopharmaceutique a dévoilé avoir atteint ses trois critères principaux lors d'un essai de phase 2 évaluant ACI-7104 chez des patients atteints de la maladie de Parkinson à un stade précoce. Les critères étaient la sécurité, la tolérance et l'immunogénicité.

Le candidat s'est révélé globalement bien toléré et 100% des 25 patients traités ont développé des anticorps contre l'antigène cible PD01 après trois immunisations. Une pénétration importante des anticorps dans le liquide céphalo-rachidien a également été observée chez tous les patients.

Les analystes de Jefferies avaient réagi en indiquant que ces éléments plaident en faveur du fondement biologique du programme.

Aujourd'hui, la banque d'investissement américaine va plus loin en estimant qu'il s'agit d'une opportunité à plusieurs milliards de dollars. La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente. La population cible aux stades précoces de la maladie aux Etats-Unis et dans l'Union européenne devrait dépasser environ 2 millions de patients d'ici 2035, ce qui soutient un marché potentiel pour les thérapies modificatrices de la maladie approchant les 8 milliards de dollars.

Jefferies table sur un lancement en 2032, des ventes de pointe prudentes de 2 milliards de dollars, avec une probabilité de réussite de 30%.

La recommandation est toujours à l'achat, avec une cible de 5,40 dollars.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/09/2026 à 16:32:00.

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