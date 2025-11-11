Prises de bénéfices à Wall Street dans un marché peu fréquenté

Un opérateur à la Bourse de New York, le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évoluait sans direction claire mardi, sujette à quelques prises de bénéfices dans un marché aux échanges limités, alors que les investisseurs continuent d'espérer la levée de la paralysie budgétaire aux États-Unis.

Vers 14H51 GMT, le Dow Jones grapillait 0,10%, l'indice Nasdaq perdait 0,55% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,22%.

"L'actualité est calme" et les échanges peu fournis en ce jour férié des anciens combattants ("Veterans Day"), expliquent les analystes de Briefing.com.

"Plusieurs des grandes capitalisations qui ont tiré le marché lundi connaissent des prises de bénéfices (...) après une solide progression", poursuivent-ils.

Mais subsistent aussi "d'autres questions qui pourraient inciter les investisseurs à retirer une partie de leur argent des megacapitalisations" du secteur technologique, note auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

La semaine passée, des spécialistes ont fait valoir que certaines valorisations sont allées trop vite, trop haut. D'autant qu'une interrogation demeure quant à la capacité des géants de la tech d'absorber les coûts colossaux de la course à l'intelligence artificielle (IA).

Le mastodonte des puces Nvidia , qui avait brillé la veille (+5,79%) se repliait mardi (-2,24%) après que le géant japonais des investissements dans les technologies SoftBank Group a indiqué, sans plus de détails, s'être entièrement défait en octobre de la totalité de sa participation dans Nvidia, pour un total de 5,83 milliards de dollars.

La start-up américaine spécialisée dans le "cloud" (informatique à distance) CoreWeave chutait, elle, de 10,73% à 94,27 dollars après avoir annoncé la veille des prévisions annuelles en deçà des attentes du marché, reléguant au second plan ses résultats solides pour le troisième trimestre.

En parallèle, la levée du blocage budgétaire de l'Etat fédéral américain "pourrait avoir lieu d'ici la fin de la semaine", estime Peter Cardillo, une perspective qui a ravi la place new-yorkaise la veille.

Le Sénat américain a adopté lundi un texte qui, une fois approuvé par la Chambre des représentants, lèverait la paralysie budgétaire après plus de 40 jours de "shutdown", mais qui est source de dissensions dans le camp démocrate.

Depuis le 1er octobre et le début du blocage, plus d'un million de fonctionnaires ne sont pas payés et le versement de certaines aides est fortement perturbé, de même que la publication de données économiques officielles.

Un déblocage "serait un soulagement, car nous aurons (...) une meilleure idée de la direction que prend l'économie", note M. Cardillo.

Le marché obligataire reste fermé en ce jour férié des anciens combattants. La veille, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain s'est établi à 4,12%.

Ailleurs, au tableau des valeurs, le groupe Paramount Skydance - issu de la fusion à l'été de deux grands noms des médias américains - brillait (+9,70% à 16,73 dollars) malgré des résultats trimestriels en dessous des attentes.

L'entité profite toutefois d'une prévision de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires 2026, aidé notamment par la croissance de son activité de streaming.

Le titre de Meta ( Facebook , Instagram) reculait de 1,05% à 625,12 dollars. Le quotidien économique britannique Financial Times a rapporté mardi que le responsable de la recherche IA de Meta, le Français Yann LeCun, allait quitter le groupe.

Nasdaq