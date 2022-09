Prise d'effet du regroupement des actions Acheter-Louer.fr et réalisation définitive de la réduction de capital social non motivée par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société

PARIS , 7 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Acheter-Louer.fr (la « Société ») annonce la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par échange de 1 action nouvelle de 2 786 euros de valeur nominale contre 10 000 actions anciennes de 0,2786 euro de valeur nominale. Cette opération réalisée sur décision des actionnaires de la Société réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 23 juin 2022, a pris effet le 6 septembre 2022.

Les actions anciennes Acheter-Louer.fr de 0,2786 euro de valeur nominale (code ISIN : FR00140072P8) ont été radiées du marché Euronext Growth après la clôture du marché le 5 septembre 2022 et ont été remplacées par les actions Acheter-Louer.fr nouvelles de 2 786 euros de valeur nominale (code ISIN : FR001400BJ77) le 6 septembre 2022. Le code mnémonique (ALALO) reste inchangé.

Il est précisé qu'à compter du 8 septembre 2022 les actions nouvelles qui n'ont pas pu être attribuées individuellement et qui correspondent à des droits formant rompus seront vendues automatiquement par bloc sur le marché par les intermédiaires financiers. Ceux-ci tiendront le produit de la vente à disposition de leurs clients actionnaires dans un délai de 30 jours à compter du 8 septembre 2022. Pour plus d'informations sur le regroupement, les actionnaires sont invités à consulter l'avis de regroupement d'actions publié au BALO N°86 du 20 juillet 2022 et disponible sur le site de la Société et le communiqué de presse publié le 20 juillet 2022 également disponible sur le site d'Acheter-Louer.fr.

Comme annoncé dans son communiqué de presse du 13 juillet 2022, le Directoire de la Société, a décidé, le 4 août 2022, de procéder à une réduction de capital social non motivée par des pertes, sous la condition suspensive de la réalisation du regroupement des actions de la Société.

La Société informe ses actionnaires de la réalisation définitive de la réduction de son capital social d'un montant de 280 257 581,32 euros consécutive au regroupement des actions. Cette réduction de capital est réalisée par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société, ainsi ramenée de 2 786 euros à 1 456,12 euros aux fins de prendre en compte l'évolution du cours de bourse et conserver la possibilité de mener toute opération financière qui pourrait s'avérer opportune dans le futur.

Il s'agit d'une opération purement technique, le montant de la réduction de capital, soit 280 257 581,32 euros , sera affecté à un compte de réserve spéciale intitulé « Réserve spéciale provenant de la réduction de capital » , et le montant des capitaux propres n'ayant pas été impacté.

A l'issue de ces opérations, le capital social de la Société s'élève à 306 861 272,68 euros , divisé en 210 739 actions ordinaires de 1 456,12 euros de valeur nominale chacune.

La Société rappelle que la période de suspension des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital prendra fin le 7 septembre 2022 à 23 heures 59.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400BJ77-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Vitrine immobilière sur les médias sociaux

Solution de Pige Immobilière

Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat

Metaverse Immobilier : Activation d'agence immobiliere virtuelle

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

