Principaux revirements sur les scissions d'entreprises au fil des ans

Kraft Heinz KHC.O a interrompu mercredi son projet de scission , rejoignant ainsi une petite liste d'entreprises qui reviennent sur des restructurations majeures.

En septembre, Kraft Heinz avait annoncé son intention de scinder en deux sociétés, l'une spécialisée dans les produits d'épicerie et l'autre dans les sauces et les pâtes à tartiner.

Voici quelques grandes entreprises qui ont annulé leur projet de scission:

PIRELLI

Le conseil d'administration du fabricant italien de pneumatiques Pirelli PIRC.MI a déclaré au début du mois qu'il s'opposait à toute scission de ses activités Cyber Tyre, en réponse à un plan présenté par l'actionnaire chinois Sinochem

600500.SS pour régler un différend en matière de gouvernance.

DUPONT

En janvier 2025, le fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N a déclaré qu'il n'avait plus l'intention de séparer ses activités dans le domaine de l'eau en une société cotée en bourse, mais qu'il poursuivrait la cession de ses activités dans le domaine de l'électronique.

VIRGIN MEDIA O2

En juillet 2025, le directeur général de Telefonica

TEF.MC , Marc Murtra, a déclaré à Reuters que le projet de scission du réseau fixe de la coentreprise Virgin Media O2 en Grande-Bretagne avait été abandonné

PROSIEBENSAT.1

En avril 2024, une initiative de l'investisseur MFE-MediaForEurope MFEB.MI pour que le groupe de médias allemand ProSiebenSat.1 PSMGn.DE se sépare de ses entreprises de commerce électronique et de rencontres en ligne a échoué de peu à obtenir le soutien nécessaire des actionnaires.

HSBC

En avril 2024, après avoir rejeté une résolution des actionnaires basés à Hong Kong, le président de HSBC HSBA.L Mark Tucker a déclaré aux actionnaires de la banque à Hong Kong qu'une scission de ses activités lucratives en Asie n'aurait pas lieu .

BAYER

En mars 2024, Bayer BAYGn.DE a déclaré qu'elle suspendrait ses projets de scission du groupe pendant trois ans afin que le nouveau directeur général puisse se concentrer sur des problèmes tels que l'endettement et les litiges.