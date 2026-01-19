Principaux développements dans la guerre commerciale de Trump

drapeau américain 3 (Crédits: Unsplash - Ben White)

Les décisions tarifaires du président américain Donald Trump depuis son entrée en fonction en janvier 2025 ont choqué les marchés financiers et envoyé une vague d'incertitude dans l'économie mondiale.

Voici une chronologie des principaux développements:

1er février 2025 - Trump impose des droits de douane de 25 % sur les importations en provenance du Mexique et du Canada et de 10 % sur les marchandises en provenance de Chine, exigeant que les trois pays réduisent le flux de fentanyl et d'immigrants illégaux vers les États-Unis.

10 février 2025 - Trump augmente les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium à 25 %.

3 mars 2025 - Trump annonce que les droits de douane de 25 % sur les marchandises en provenance du Mexique et du Canada entreront en vigueur le 4 mars et double les droits de douane sur toutes les importations chinoises pour les porter à 20%.

26 mars 2025 - Trump dévoile des droits de douane de 25 % sur les voitures et les camions légers importés.

2 avril 2025 - Trump annonce des droits de douane globaux avec une base de 10 % sur toutes les importations et des droits nettement plus élevés sur les importations en provenance de certains pays.

9 avril 2025 - Trump suspend la plupart des droits de douane spécifiques à certains pays, qui avaient été mis en place moins de 24 heures plus tôt . Les droits de douane de 10 % sur la quasi-totalité des importations américaines restent en place. Trump déclare qu'il augmentera les droits de douane sur les importations chinoises à 125 % par rapport au niveau de 104 % qui est entré en vigueur un jour plus tôt, ce qui portera les droits supplémentaires sur les produits chinois à 145 %.

9 mai 2025 - Trump et le Premier ministre britannique Keir Starmer annoncent un accord commercial bilatéral limité qui laisse en place des droits de douane de 10 % sur les importations britanniques aux États-Unis.

12 mai 2025 - Les États-Unis et la Chine conviennent de réduire les droits de douane pendant 90 jours. Les États-Unis réduisent à 30 % les droits de douane supplémentaires imposés aux importations chinoises, tandis que la Chine ramène les droits de douane sur les importations américaines de 125 % à 10 %.

29 mai 2025 - Une cour d'appel fédérale rétablit temporairement les droits de douane les plus importants imposés par Trump, en suspendant la décision d'un tribunal inférieur afin d'examiner l'appel du gouvernement.

3 juin 2025 - Trump signe une proclamation exécutive portant à 50 % les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium.

3 juillet 2025 - Trump déclare que les États-Unis imposeront des droits de douane de 20 % sur de nombreuses importations en provenance du Viêt Nam, les transbordements en provenance de pays tiers via le Viêt Nam étant frappés d'une taxe de 40 %.

7 juillet 2025 - Trump déclare que les droits de douane supplémentaires annoncés précédemment entreront en vigueur le 1er août. Dans des lettres envoyées à 14 pays, il indique que les droits de douane seront compris entre 25 % et 40 %.

15 juillet 2025 - Trump déclare que les États-Unis et l'Indonésie ont conclu un nouvel accord-cadre en vertu duquel les États-Unis réduiront de 32 % à 19 % les droits de douane qu'ils menacent d'appliquer aux produits indonésiens.

22 juillet 2025 - Trump conclut un accord commercial avec le Japon, qui prévoit une réduction des droits de douane sur les importations d'automobiles à 15 %.

30 juillet 2025 - Les États-Unis concluent un accord avec la Corée du Sud, qui réduit à 15 % les droits de douane prévus sur les importations.

31 juillet 2025 - Trump signe un décret imposant des droits de douane allant de 10 % à 41 % à 69 partenaires commerciaux avant la date limite de l'accord commercial. Il émet un décret augmentant le taux des droits de douane sur les produits canadiens.

6 août 2025 - Trump impose des droits de douane supplémentaires de 25 % sur les marchandises en provenance de l'Inde, affirmant que le pays importe directement ou indirectement du pétrole russe.

7 août 2025 - Les tarifs douaniers plus élevés imposés par Trump sur les importations en provenance de dizaines de pays entrent en vigueur , laissant les principaux partenaires commerciaux tels que la Suisse, le Brésil et l'Inde se démener pour trouver un meilleur accord.

11 août 2025 - Trump prolonge la trêve tarifaire avec la Chine pour 90 jours supplémentaires, retenant l'imposition de droits de douane à trois chiffres jusqu'au 10 novembre.

21 août 2025 - Les États-Unis et l'Union européenne concluent un accord commercial-cadre qui fixe les droits de douane à 15 % sur la plupart des importations.

30 septembre 2025 - Trump impose des droits de 10 % sur le bois d'œuvre importé et de 25 % sur les armoires de cuisine, les meubles de salle de bain et les meubles rembourrés.

14 janvier 2026 - Trump impose des droits de douane de 25 % sur certaines puces d'IA, telles que le processeur d'IA Nvidia NVDA.O H200 et un semi-conducteur similaire d'AMD AMD.O .

17 janvier 2026 - Trump promet de mettre en œuvre une vague de droits de douane sur huit alliés européens jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland, déclarant que des droits de douane supplémentaires de 10 % entreraient en vigueur le 1er février et passeraient à 25 % le 1er juin.

