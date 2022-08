Principal recrute un responsable pour le marché brésilien

(NEWSManagers.com) - Le groupe financier américain Principal vient de recruter Robert van Dijk pour diriger son activité au Brésil. Dans ce rôle nouvellement créé, il aura pour mission de faire croître les activités de gestion d'actifs et de fonds de pensions de Principal sur le territoire brésilien. Principal s'appuie entre autres sur son gestionnaire d'actifs local Claritas Investimentos et son fournisseur de plans de pension privés Brasilprev. Robert van Dijk est rattaché à Roberto Walker, président de Principal Latin America, et Pat Halter, directeur général de Principal Global Investors. Il compte plus de 40 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et de fortune au Brésil.