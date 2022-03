Principal Global Investors mise sur les centres de données en Europe

(NEWSManagers.com) - Des bureaux, la société de gestion américaine Principal Global Investors en ouvre, en achète aussi pour elle et pour les autres. Le gestionnaire multi-boutiques en compte huit en Europe : Londres, Francfort, Amsterdam, Milan, Madrid, Lisbonne, Luxembourg et Paris.

La filiale du groupe financier Principal, basé à Des Moines dans l’Etat de l’Iowa, revendiquait 546,5 milliards de dollars (481 milliards d'euros) d'actifs sous gestion fin décembre 2021 selon ses résultats annuels publiés début février. Sa plateforme de gestion immobilière, Principal Real Estate, en gérait plus de 100 milliards à l’international dont 5 milliards en Europe pour le compte de divers clients, entre autres des investisseurs institutionnels allemands et français. Et le bureau de Paris, que Principal Global Investors a récupéré en 2018 après l'acquisition du gestionnaire immobilier pan-européen Internos Global Investors, s’avère un hub de premier plan pour le développement de cette plateforme.

« Principal connaît une forte croissance en France, portée par le dynamisme de nos équipes en Europe et l’excellente image de notre groupe qui fait partie du top 10 des sociétés de gestion immobilière dans le monde. En France, nous accompagnons plusieurs sociétés de gestion de SCPI pour leurs investissements à l’étranger pour plus d’un milliard d’euros d’actifs gérés. Par ailleurs, nous nous appuyons sur plusieurs équipes expertes sur des secteurs très spécialisés avec, par exemple, un positionnement sur des classes d'actifs émergentes telles que les data centers », explique Guillaume Masset, directeur général de Principal Real Estate Europe, à NewsManagers.

450 millions d'euros visés pour les centres de données européens

Principal investit sur l’ensemble des classes d’actifs immobilières (logistique, immobilier de bureaux, hôtellerie, santé, …). Dans ce paysage, le dirigeant entrevoit un avenir prometteur au segment des data centers. « La consommation et le stockage de données dans le monde connaissent une croissance exponentielle, alors que dans le même temps la capacité du parc existant de data centers est limitée. Le rythme de construction de nouveaux sites ne suivant pas aussi rapidement la demande, cela ouvre une fantastique fenêtre d’opportunité d’investissement dans ce secteur », développe-t-il.

Principal Global Investors a d'ailleurs réalisé le 18 février le premier closing de son fonds fermé dédié aux centres de données en Europe, levant 155 millions d'euros. Sept investisseurs ont participé à la souscription, dont des sociétés de gestion, des fonds de pension et des compagnies d'assurance situés en France - parmi lesquels Primonial REIM et Theoreim - en Allemagne, en Espagne et en Malaisie. La société de gestion américaine espère lever un total de 450 millions d'euros. Un minimum de 60% du véhicule sera alloué aux principaux marchés européens que sont l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni et l'Irlande, et jusqu'à 40% ira aux marchés secondaires tels que l'Espagne, l'Italie et la Suisse.

Principal Real Estate avait déjà clôturé son premier fonds fermé sur les centres de données aux États-Unis en juin 2021 avec une levée de 471,4 millions d'euros. « Depuis son entrée sur le marché des data centerss en 2007, Principal Real Estate a engagé plus de 1,75 milliard d'euros dans des acquisitions et développements de telles structures et détient plus de 1,18 milliard d'euros dans des FPI de data centerss», indique la firme dans un communiqué sur le lancement de son fonds.

Développement au Nord et à l'Est

Pour Guillaume Masset, la France tient « une place prépondérante » dans le développement de Principal Global Investors en Europe, notamment du fait que la gestion des principaux fonds immobiliers paneuropéens de la firme soit basée à Paris. Le gestionnaire a plusieurs projets de nouveaux produits et travaille actuellement au renforcement de ses partenariats avec des sociétés de gestion immobilière françaises pour leurs investissements dans les pays où Principal Global Investors est présent à l’étranger. « Les pays nordiques et l’Europe de l’Est, entre autres la Pologne, sont aussi des marchés qui intéressent Principal pour son développement futur », dit-il.

Sur la partie cotée, Principal Global Investors compte quinze fonds Ucits domiciliés en Irlande et enregistrés en France. La société travaille à la catégorisation de ses produits selon la classification du règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation ou SFDR). Une catégorisation qui n’est pas toujours simple pour les gestionnaires non-européens.

« Nous sommes parfaitement conscients du rôle que les secteurs de la finance et de l'investissement peuvent jouer pour soutenir un monde et un avenir plus durables, et c'est pourquoi Principal a rejoint le groupe de travail des directeurs financiers du Pacte mondial des Nations Unies l'année dernière. La catégorisation des fonds dans le règlement SFDR est une étape positive visant à aligner les initiatives de développement durable sur les exigences des clients institutionnels européens. Nous avons déjà obtenu la classification Article 8 ou 9 pour certains de nos fonds (dont Principal Global High Yield et Principal Preferred Securities) et continuerons à améliorer les stratégies de fonds actuelles tout en développant de nouveaux produits qui répondent à l'évolution des besoins de nos clients », indique Helly Pilavachi, directrice Europe de la distribution chez Principal Global Investors.