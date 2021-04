Principal Global Investors a une nouvelle responsable de la distribution en Europe

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Principal Global Investors (PGI), basée dans l'Iowa, a nommé Åsa Norrie en qualité de directrice générale régionale et responsable de la distribution en Europe. Basée à Londres, l'intéressée supervisera la distribution pour les activités de gestion de fortune et institutionnelle de la firme. Son rôle de directrice générale européenne de PGI doit encore être approuvé. Sa nomination fait suite aux départs de Timothy Stumpff, jusqu'alors directeur général de Principal Global Investors Europe, et de Nick Lyster, responsable international des services de conseil en gestion de fortune.

Åsa Norrie évoluait précédemment au sein d'Aberdeen Standard Investments où elle supervisait les alliances stratégiques de la société de gestion britannique à l'international. Avant la fusion entre Standard Life Investments et Aberdeen Asset Management, elle dirigeait le développement européen de SLI. Elle a aussi travaillé chez Britannic Asset Management ainsi que chez Edinburgh Fund Managers. Principal Global Investors gère 544,9 milliards de dollars d'encours (464,5Md€).