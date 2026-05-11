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PrimeStone accentue la pression sur Intertek après le rejet de l'offre d'EQT
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 20:57

Le fonds activiste PrimeStone Capital a demandé au conseil d'administration d'Intertek d'ouvrir des discussions "constructives" avec le fonds suédois EQT après le rejet d'une offre de rachat relevée à plusieurs reprises. Dans une lettre publiée lundi, PrimeStone, qui indique détenir environ 0,5% du capital du groupe britannique via les fonds qu'il conseille, estime qu'Intertek devrait permettre un accès encadré à ses données afin de faciliter des vérifications approfondies et adopter une approche plus réaliste concernant sa valorisation.

PrimeStone considère que la dernière proposition d'EQT, valorisant Intertek à 8,93 milliards de livres sterling, soit environ 59,1 livres par action, ne sous-évalue pas de manière significative le spécialiste des tests, de l'inspection et de la certification. Le fonds se montre également sceptique quant à la revue stratégique menée actuellement par Intertek, qui pourrait conduire à une scission du groupe en deux entités. Selon lui, l'évaluation avancée par le conseil d'administration, estimant la juste valeur de l'entreprise à 65 livres par action, apparaît "déconnectée de la réalité".

La semaine dernière, Intertek avait rejeté l'offre améliorée d'EQT, estimant qu'elle sous-évaluait le groupe et comportait des risques d'exécution importants. L'entreprise avait parallèlement indiqué avoir reçu un "niveau d'intérêt encourageant" de la part d'acquéreurs potentiels pour sa division énergie et infrastructures, sans dévoiler leur identité. Bloomberg a par ailleurs rapporté que le fonds activiste Palliser Capital avait lui aussi pris une participation dans Intertek, renforçant la pression exercée sur la direction pour engager des discussions avec EQT.

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