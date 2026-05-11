Wall Street termine en hausse, passe outre le flou géopolitique

Wall Street à New York ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé dans le vert lundi, en dépit du statu quo diplomatique entre Washington et Téhéran, soutenue notamment par le secteur des semi-conducteurs.

Le Nasdaq (+0,10%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,19%) ont une nouvelle fois décroché des records, terminant respectivement à 26.274,13 et 7.412,84 points. Le Dow Jones a gagné 0,19%.

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