Prime Video va investir plus de 2 milliards de dollars en Amérique latine d'ici 2030

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Prime Video a annoncé jeudi son intention d'investir plus de 2 milliards de dollars en Amérique latine entre 2027 et 2030, dans le cadre de l'extension de son offre de programmes originaux et de contenus sportifs au Mexique, au Brésil, en Argentine, en Colombie et au Chili.

Voici plus de détails:

* Prime Video a indiqué qu’elle prévoyait de plus que doubler le nombre de productions originales locales réalisées dans ces cinq pays à partir de 2026, avec plus de 25 nouveaux titres prévus pour 2027.

* La société a précisé que sa programmation pour 2027 comprenait la saison 2 de "La Oficina", la saison 2 de "Tremembé", la saison 2 de "Menem" et "Marília", ainsi que des séries scénarisées, des films et des émissions de téléréalité.

* Dans le cadre de son accord mondial de 11 ans avec la NBA, Prime Video a indiqué qu’elle proposait désormais plus de 200 matchs par saison au Brésil et au Mexique, et qu’elle avait introduit la ligue pour la première fois en Argentine, en Colombie et au Chili.

* Prime Video a annoncé qu’elle deviendrait la nouvelle chaîne de référence pour l’équipe nationale du Mexique, en diffusant 38 matchs à domicile sur quatre ans à compter du mois prochain.

* La plateforme a précisé que les clients du Costa Rica, de la République dominicaine, du Guatemala, du Paraguay et du Pérou pourront, d’ici la fin de l’année, s’abonner à des services de streaming tiers directement via l’application. La location et l’achat de contenus de divertissement premium seront également lancés dans ces cinq pays, en plus de l’Argentine.