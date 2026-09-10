Primark, filiale d'AB Foods, va proposer un service de livraison à domicile au Royaume-Uni

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* Primark sera scindé d'AB Foods l'année prochaine

* Le groupe a longtemps résisté à la livraison à domicile

* Il estime qu'il existe désormais des opportunités de croissance rentable sur ce canal

* Les ventes à périmètre constant de Primark au quatrième trimestre ont reculé de 3,0 % sous l'effet de l'Europe

* Les actions reculent de 9 %

(Mise à jour du cours de l'action)

par James Davey

Primark, la chaîne de mode à petits prix en passe d’être scindée d’Associated British Foods

ABF.L , va lancer la livraison à domicile au Royaume-Uni, a annoncé le groupe jeudi, mettant ainsi fin à sa réticence de longue date à l’égard des ventes en ligne directes aux consommateurs.

Le groupe du FTSE 100, qui a confirmé en avril qu’il procéderait l’année prochaine à la scission de Primark de ses activités alimentaires, propose déjà un service "Click & Collect" au Royaume-Uni, mais s’est longtemps opposé à la livraison à domicile, estimant que cela n’avait pas de sens sur le plan économique compte tenu de ses prix bas.

"La maturité numérique de Primark, notamment le succès du Click & Collect, ainsi que l’évolution du marché en ligne, offrent désormais l’opportunité d’une croissance rentable via le canal de la livraison à domicile", a déclaré AB Foods dans un communiqué.

Pour ce faire, Primark a acquis un centre de traitement des commandes hautement automatisé à Sheffield, dans le nord de l’Angleterre, a-t-il ajouté.

George Weston, directeur général d’AB Foods, a déclaré aux analystes qu’il ne donnerait pas de calendrier pour le lancement de la livraison à domicile.

LES TRAVAUX DE SCISSION AVANCENT BIEN

AB Foods, dont les actions ont reculé de 10 % au cours de l’année écoulée, a indiqué que les travaux relatifs à la scission avançaient bien et devraient s’achever en décembre 2027.

Le groupe a indiqué que le chiffre d’affaires à périmètre constant de Primark devrait reculer de 3,0 % au quatrième trimestre clos le 12 septembre, avec une hausse de 0,4 % au Royaume-Uni et en Irlande, mais une baisse de 4,3 % en Europe continentale.

"L'activité en Europe continentale est restée difficile, où les mesures visant à renforcer notre offre client en sont encore à un stade précoce", a déclaré Weston.

Les activités alimentaires du groupe comprennent des marques de produits d'épicerie telles qu’Ovaltine, Ryvita et Twinings, ainsi que d’importantes divisions dans les secteurs du sucre, de l’agriculture et des ingrédients.

Les ventes de produits d'épicerie devraient afficher une croissance "à un chiffre moyen" au quatrième trimestre, tandis que celles des ingrédients devraient progresser d'environ 10 %.

Dans le secteur du sucre, le chiffre d’affaires et la rentabilité ont reculé au Royaume-Uni et en Espagne en raison de la baisse des prix de vente moyens en Europe.

Les pertes dans le secteur du sucre pour l’ensemble de l’exercice 2025-2026 devraient se situer dans la partie haute de la fourchette indiquée précédemment par le groupe, comprise entre 25 et 60 millions de livres sterling (34-81 millions de dollars).

L'action AB Foods a reculé de 9 % en début de séance, reflétant les résultats en berne de Primark et les pertes dans le secteur du sucre.

Le groupe prévoit un résultat d’exploitation ajusté pour l’exercice 2025-2026 globalement conforme à ses prévisions antérieures, avec un bénéfice par action ajusté supérieur à ses hypothèses précédentes.

Ses premières prévisions pour 2026-2027 tablent sur une progression dans la plupart de ses activités, à l’exception du secteur du sucre et de l’impact de l’intégration de la marque de pain Hovis, récemment acquise, sur le secteur de la grande distribution. Les pertes dans le secteur du sucre devraient se situer entre 70 et 170 millions de livres sterling.

Le groupe reste prudent quant au moral des consommateurs ainsi qu’à l’impact de l’inflation et de la hausse des coûts énergétiques.

(1 dollar = 0,7378 livre)