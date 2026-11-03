Primark et le sucre font fléchir les bénéfices d'ABF

Le groupe britannique (-3,09%), propriétaire de Primark, a annoncé mardi une baisse de 10% de son bénéfice annuel. Ses ventes progressent légèrement, mais les difficultés de l'enseigne en Europe continentale et la baisse des prix du sucre pèsent sur ses résultats.

ABF vend davantage, mais gagne moins. Le groupe britannique a réalisé un bénéfice avant impôt de 1,28 milliard de livres sur l'exercice clos le 12 septembre 2026, contre 1,41 milliard un an auparavant.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 1%, à 19,58 milliards de livres. Sans l'effet des variations des monnaies, ses ventes auraient toutefois baissé de 1%.

Primark ouvre des magasins, mais peine à vendre plus

Les ventes de Primark atteignent 9,82 milliards de livres. Elles progressent de 2%, hors variations des monnaies, grâce aux ouvertures de magasins. Dans les boutiques déjà ouvertes, elles reculent de 2,6%. La légère hausse au Royaume-Uni, de 0,5%, ne compense pas la baisse de 4,7% en Europe continentale.

Les bénéfices de l'enseigne souffrent aussi des efforts sur les prix et des dépenses de marketing. Son bénéfice opérationnel ajusté baisse de 11%, à environ 1 milliard de livres.

Le sucre passe dans le rouge

L'activité sucrière enregistre une perte opérationnelle ajustée de 47 millions de livres. La baisse des prix de vente en Europe en est la principale cause. "Nos résultats cette année reflètent un environnement opérationnel difficile et des vents contraires macroéconomiques", a déclaré le directeur général George Weston.

Pas de rebond attendu en 2027 ABF prévoit une nouvelle baisse de ses résultats en 2027. Les pertes du sucre devraient atteindre entre 70 et 170 millions de livres.

Le groupe maintient le dividende versé à ses actionnaires à 63 pence par action. La séparation de Primark et des activités alimentaires reste prévue pour décembre 2027.

À la Bourse de Londres, l'action ABF recule de 3,09 % ce mardi.