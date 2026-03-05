Primark (AB Foods) nomme Eoin Tonge DG permanent alors qu’une scission éventuelle se profile

Un magasin Primark est visible sur Oxford Street, à Londres

‌Primark a annoncé ​jeudi que son directeur général par intérim, Eoin ​Tonge, était nommé de ​façon permanente à ⁠la tête de ‌la chaîne britannique de magasins de vêtements ​à ‌bas prix, alors ⁠même que son propriétaire, Associated British Foods, ⁠envisage ‌de s'en séparer.

Associated British ⁠Foods a ‌déclaré en novembre ⁠procéder à un examen ⁠de ‌la structure du groupe ​et ‌envisager un scission visant à se ​séparer de Primark et des ⁠activités alimentaires.

