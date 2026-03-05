 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Primark (AB Foods) nomme Eoin Tonge DG permanent alors qu’une scission éventuelle se profile
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 09:59

Un magasin Primark est visible sur Oxford Street, à Londres

Un magasin Primark est visible sur Oxford Street, à Londres

‌Primark a annoncé ​jeudi que son directeur général par intérim, Eoin ​Tonge, était nommé de ​façon permanente à ⁠la tête de ‌la chaîne britannique de magasins de vêtements ​à ‌bas prix, alors ⁠même que son propriétaire, Associated British Foods, ⁠envisage ‌de s'en séparer.

Associated British ⁠Foods a ‌déclaré en novembre ⁠procéder à un examen ⁠de ‌la structure du groupe ​et ‌envisager un scission visant à se ​séparer de Primark et des ⁠activités alimentaires.

(Rédigé par Prerna Bedi et Shashwat Awasthi, version française Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank