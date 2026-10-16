PRÉVISIONS : Travelers devrait afficher une légère baisse de son chiffre d'affaires trimestriel

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(Répétition sans modification du texte)

16 octobre - ** L'action Travelers TRV.N a progressé de 1 % jeudi, dans l'attente des résultats trimestriels qui seront publiés avant l'ouverture de la Bourse vendredi, les analystes s'attendant à une baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices

** L'assureur IARD devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 1 % à 11,38 milliards de dollars et un BPA ajusté de 7,42 dollars contre 8,14 dollars il y a un an, selon LSEG

** Le bénéfice trimestriel de la société publié en juillet a dépassé les estimations des analystes , soutenu par une baisse des pertes liées aux catastrophes et par des revenus d'investissement solides

** TRV se situe à environ 4 % en dessous de son plus haut historique atteint à la clôture le 28 juillet

** Début 2026, TRV figurait parmi les titres du S&P 500 affichant la recommandation moyenne la plus basse des analystes. Cependant, TRV a enregistré une hausse de 31,5 % depuis le début de l’année, surclassant largement la progression d’environ 13 % du S&P 500 .SPX

** La note moyenne actuelle de 31 analystes est « conserver », avec six recommandations « acheter », 20 « conserver » et cinq « vendre »

** Le titre se négocie actuellement à 12 fois les bénéfices attendus, ce qui correspond à sa moyenne sur cinq ans, selon les données de LSEG