Prévisions revues en hausse pour ABL Diagnostics

La société de diagnostic moléculaire et de logiciels de santé ABL Diagnostics, en passe de devenir ABL Texcell Diagnostics, a révisé à la hausse ses prévisions pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2026. L'entreprise anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 13,5 et 14 millions d'euros, contre un objectif de 12,265 millions d'euros communiqué en juin dernier (soit un relèvement de 10,1% à 14,1%).

Cette nouvelle trajectoire cible une croissance annuelle comprise entre 94,2% et 101,4% par rapport au chiffre d'affaires 2025 (6,950 millions d'euros). La réalisation finale reste néanmoins suspendue au calendrier d'exécution et de comptabilisation des contrats.

Ce relèvement s'appuie sur la performance enregistrée sur la première moitié de l'année. Au 30 juin 2026, ABL Diagnostics a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 5,415 millions d'euros ( 90% sur un an). Sur la même période, l'Ebitda s'est élevé à 1,315 million d'euros, soit une marge d'Ebitda de 24,3%.

Le second semestre bénéficie de l'intégration des activités et actifs de Texcell, dont la reprise a été validée le 21 juillet 2026 par le Tribunal de commerce d'Évry. L'opération a permis d'intégrer 29 collaborateurs au Genopole d'Évry-Courcouronnes et d'élargir le portefeuille d'expertises à la sécurité virale, la virologie et l'immuno-monitoring.

Une première concrétisation commerciale a été annoncée le 10 septembre 2026 avec la sélection de Texcell par Abionyx Pharma pour conduire des études de clairance virale. Parallèlement, le groupe poursuit la montée en puissance de ses gammes historiques (UltraGene, DeepChek) et de ses partenariats, à l'image du contrat pluriannuel signé avec CDL Pharma (pouvant atteindre 2,7 millions d'euros jusqu'en 2031).

Les actionnaires ont approuvé l'adoption de la nouvelle dénomination sociale ABL Texcell Diagnostics pour matérialiser ce changement de périmètre. La cotation des actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris reste maintenue.