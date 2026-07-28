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PRÉVISIONS : les bénéfices d'UPS devraient progresser, l'accent est mis sur les marges
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 11:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend l'article « BUZZ » publié lundi sans modification)

28 juillet - ** L'action d'United Parcel Service ( UPS.N ) a reculé de 1,4% lundi, à 113,24 dollars, dans l'attente des résultats trimestriels qui seront publiés mardi avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs s'intéressant aux progrès réalisés dans le cadre de sa stratégie visant à privilégier les envois à forte marge

** Le géant de la livraison de colis, basé à Atlanta, en Géorgie, devrait afficher un BPA ajusté de 1,66 $ au deuxième trimestre, contre 1,55 $ il y a un an, et un chiffre d’affaires en hausse d’environ 3% en glissement annuel à 21.81 milliards de dollars, selon les données de LSEG ** Au cours du trimestre précédent , son bénéfice avait reculé, l’entreprise ayant réduit les livraisons à faible marge destinées à son principal client, Amazon AMZN.O , afin de se concentrer sur des activités plus rentables

** L'action affiche désormais une hausse d'environ 14% depuis le début de l'année, surpassant la progression de 8% de l'indice S&P 500 .SPX

** UPS se négociait récemment à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 15, en ligne avec sa moyenne sur cinq ans, tandis que son concurrent FedEx FDX.N se négociait récemment à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 16

** Sur les 31 analystes couvrant UPS, les recommandations sur le titre se répartissent comme suit: 15 “achat fort” ou “achat”, 12 “conserver” et 4 “vendre”; l'objectif de cours médian est de 115 dollars

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