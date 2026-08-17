PRÉVISIONS : le chiffre d'affaires et le bénéfice par action de Home Depot devraient progresser alors que les investisseurs s'interrogent sur l'absence du directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** L'action Home Depot HD.N a reculé de 0,4% lundi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels mardi avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs s'intéressant particulièrement à la stabilité de la direction suite au congé médical temporaire du directeur général

** Selon LSEG, le distributeur spécialisé dans la rénovation devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 4% à 47,27 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 4,73 dollars, contre 4,68 dollars il y a un an ** La société a annoncé le 12 août que son directeur général, Ted Decker, prendrait un congé médical temporaire, le directeur financier Richard McPhail et la vice-présidente exécutive Ann-Marie Campbell assurant la direction des opérations en son absence

** Dans son dernier rapport trimestriel, HD avait averti que les Américains réduisaient considérablement leurs grands projets de rénovation, confrontés à une incertitude macroéconomique croissante et à un marché immobilier morose, mis à rude épreuve par les pressions liées à l'accessibilité financière

** L’action HD a reculé d’environ 2% depuis le début de l’année, sous-performant ainsi l’indice S&P 500, qui a quant à lui progressé de .SPX 13%

** Le titre se négociait récemment à environ 22 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui correspond à sa moyenne sur cinq ans – LSEG