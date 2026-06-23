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PRÉVISIONS : le chiffre d'affaires de FedEx devrait progresser au quatrième trimestre, tandis que le bénéfice par action devrait reculer
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 21:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** L'action FedEx Corp FDX.N recule d'environ 2,4 % dans l'attente des résultats du quatrième trimestre fiscal, qui seront publiés après la clôture du marché

** Selon les dernières données recueillies par LSEG, les analystes s'attendent à ce que l'entreprise de livraison de colis affiche un BPA ajusté de 5,96 dollars, contre 6,07 dollars il y a un an, pour un chiffre d'affaires de 24,04 milliards de dollars, soit une hausse de 8,2 % par rapport à l'année dernière

** Au cours des huit derniers trimestres, le chiffre d’affaires de FDX a atteint ou dépassé les prévisions à six reprises, avec des résultats inférieurs aux attentes aux premier et deuxième trimestres de l’exercice 2025, tandis que le BPA a également dépassé les prévisions du marché à six reprises, avec un léger écart au troisième trimestre de l’exercice 2025 et un écart de 24 % au premier trimestre de 2025

** À l’issue du trimestre clos en mai, FedEx a finalisé la scission de son activité de fret pour créer FedEx Freight

FDXF.N ; les résultats incluent donc cette activité scindée

** Toutefois, l’analyste de Stifel, J. Bruce Chan, s’attend à ce que l’attention des investisseurs, ainsi que les commentaires et les prévisions de la direction, se concentrent sur l’activité de livraison de colis restante, pour laquelle il estime que la demande est "fragile, mais stable"

** Il considère que la tarification des colis présente "deux réalités contrastées": un segment économique concurrentiel face à "un marché prioritaire plus discipliné", FedEx et son concurrent UPS s’orientant vers un "rétablissement des marges"

** Le titre FDX s’échangeait dernièrement à 321,01 $ contre un objectif de cours médian de 377 $, en baisse par rapport aux 425,50 $ d’il y a un mois, selon LSEG, avec 29 recommandations d’analystes: 7 "achat fort", 11 "achat", 9 "conserver" et 2 "vendre"

** Depuis le début de l'année, FDX affiche une hausse d'environ 38 %, contre environ 25 % pour l'indice Dow Jones Transport Average .DJT et environ 8 % pour l'indice S&P 500, plus large .SPX

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/06/2026 à 21:07:09.

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