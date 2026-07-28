 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PRÉVISIONS : le bénéfice par action et le chiffre d'affaires de Sherwin-Williams devraient progresser au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 11:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reste inchangé)

28 juillet - ** L'action Sherwin-Williams SHW.N a progressé de 3,0 % à 327 dollars lundi, dans l'attente des résultats trimestriels qui seront publiés mardi avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs se concentrant sur la pression exercée sur les marges par les coûts des matières premières et l'impact des hausses de prix

** Selon LSEG, le fabricant de peinture devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 5 % à 6,60 milliards de dollars et un BPA ajusté de 3,52 dollars, contre 3,38 dollars il y a un an

** Dans son dernier rapport trimestriel, la société avait prévu une croissance de son chiffre d’affaires à un chiffre dans la moyenne, invoquant des hausses de prix destinées à compenser la hausse des coûts des matières premières due aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement

** SHW a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de six des huit derniers trimestres, le dernier résultat inférieur aux prévisions remontant au deuxième trimestre 2025

** Sur les 26 analystes qui couvrent Sherwin-Williams Co, les recommandations se répartissent ainsi: 14 “achat fort” ou “achat”, et 12 “conserver”

** L'objectif de cours médian, fixé à 380 dollars, est en hausse par rapport aux 378 dollars enregistrés il y a un mois

** L'action SHW affiche une hausse d'environ 1 % depuis le début de l'année, contre une progression d'environ 8 % pour l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 842,26 Pts Index Ex +1,21%
SHERWIN-WILLIAMS
354,325 USD NYSE +8,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 458,78 +0,63%
Pétrole Brent
83,19 -5,26%
SOITEC
99,38 -7,16%
2CRSI
25,72 -4,74%
LVMH
470,3 +0,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank