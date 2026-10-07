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PRÉVISIONS : le bénéfice par action de PepsiCo devrait rester stable ; les investisseurs surveillent les dépenses de consommation
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 20:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Mercredi, l'action PepsiCo PEP.O a reculé de 1,4 % à 124,02 dollars, dans l'attente des résultats trimestriels qui seront publiés jeudi avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs guettant les signes d'une pression liée au resserrement des budgets des consommateurs

** Wall Street s'attend à ce que le géant des sodas et des snacks affiche un BPA ajusté de 2,29 dollars, inchangé par rapport à l'année dernière, sur fond de hausse d'environ 4 % en glissement annuel du chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 24,96 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Au trimestre précédent, PEP avait dépassé les estimations de chiffre d’affaires mais avait mis en garde contre un ralentissement de ses performances en Amérique du Nord en raison du resserrement des budgets des consommateurs

** Confronté à des pressions sur les coûts et à la menace des médicaments amaigrissants à base de GLP-1, PEP dispose de peu de temps pour atteindre les objectifs de croissance et de marge qu’il s’était fixés après que l’investisseur activiste Elliott Management a pris une participation d’environ 4 milliards de dollars il y a un an

** L'action PEP a chuté d'environ 14 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse d'environ 8 % de l'indice S&P 500 « Boissons non alcoolisées » .SPLRCBEVS et le gain de 6 % de l'indice S&P 500 « Biens de consommation de base » .SPLRCS

** Le titre se négociait récemment à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 14, soit un niveau inférieur à sa moyenne sur cinq ans de 21

** Sur 25 analystes, les recommandations se répartissent comme suit: 7 « achat fort » ou « achat », 17 « conserver » et 1 « vendre »; le cours cible médian de 152 dollars est en baisse par rapport aux 170 dollars du 7 juillet

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