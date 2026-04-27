PRÉVISIONS : Coca-Cola devrait afficher une hausse en glissement annuel de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action au premier trimestre

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27 avril - ** L'action Coca-Cola KO.N a reculé de 0,8 % lundi, dans l'attente de la publication des résultats du premier trimestre prévue mardi avant l'ouverture des marchés

** Selon le consensus de Wall Street, le fabricant de sodas devrait afficher un BPA ajusté de 0,81 $ contre 0,73 $ au premier trimestre 2025, pour un chiffre d'affaires de 12,24 milliards de dollars contre 11,22 milliards il y a un an, d'après les dernières données de LSEG

** Au cours des huit derniers trimestres, le BPA de KO a dépassé les prévisions à chaque fois, tandis que le chiffre d'affaires a atteint ou dépassé les prévisions à sept reprises, avec un écart de 1,7 % au quatrième trimestre 2025 ** Les investisseurs seront attentifs aux signes indiquant dans quelle mesure KO est affectée par la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières due au conflit au Moyen-Orient . Par exemple, il y a une pénurie de Coca-Cola Light en Inde , où il est vendu uniquement en canettes d'aluminium qui viennent à manquer en raison de retards de livraison depuis le Golfe causés par la guerre en Iran . ** KO fait partie des entreprises de consommation, dont Mondelez MDLZ.O , propriétaire de Cadbury, qui n'ont pas encore évalué l'impact de la hausse des prix de l'énergie. Vendredi, Procter & Gamble PG.N a signalé un impact d'environ 1 milliard de dollars sur son bénéfice de l'exercice 2027, les prix élevés du pétrole affectant les emballages, les matières plastiques et la logistique.

** Depuis le début de l'année, l'action KO a progressé d'environ 9 %, contre une hausse d'environ 8 % pour l'indice S&P 500 des biens de consommation de base .SPLRCS et d'environ 2 % pour l'indice Dow Jones des valeurs industrielles .DJI

** Les options sur KO laissent entrevoir une variation de 2,0 % du cours de l'action, dans un sens ou dans l'autre, mardi, selon le service d'analyse des options ORATS; ce chiffre est supérieur à la variation moyenne de 1,6 % enregistrée par le titre au cours des 12 derniers trimestres après la publication des résultats

** L'action KO s'échangeait dernièrement à 76,03 $, contre un objectif de cours médian de 85,00 $, contre 84 $ il y a deux mois, selon LSEG, qui recense 27 notations d'analystes: 6 “achat fort”, 16 “achat” et 5 “conserver”